В выставочном зале Центральной городской библиотеки открылась персональная выставка Светланы Хретиной

В выставочном зале городской библиотеки Озерска открылась экспозиция картин Светланы Хретиной, написанных акриловыми красками.

На вернисаж пришло более сорока человек. Представляя художницу первым зрителям, заведующая отделом искусств Любовь Андреева кратко рассказала ее биографию.

Светлана родилась в Миассе, переехала в Озерск в 1993 году, работала химиком-аналитиком в ММПКХ, потом на производственном объединении «Маяк».

Ее всегда привлекало творчество – в школе, в институте, стройотряде девушка и пела и танцевала, и участвовала в драматических постановках. Новый импульс для творчества появился после нескольких поездок за рубеж, в Индию.

В разговоре с журналистом Светлана рассказала, что начала рисовать два года назад. Сначала это были акварель и гуашь, потом захотелось делать изображения не на бумаге, а на холсте. И появился акрил.

На выставке представлено более 50 работ художницы, по- весеннему ярких, насыщенных жизнерадостными красками, в чем-то напоминающих полотна импрессионистов.

Художница призналась, что в продвижении ее картин и организации выставки ведущую роль сыграл муж и единомышленник Сергей. Он и оформил многие картины, изготовив рамы. Светлана считает, что каждый человек, по сути своей – творец. Надо только пробудить в себе свободу самовыражения и идти своим путем.

Выставка продлится в библиотеке в течение двух недель. Время работы с 11 до 19. Выходной – суббота.

Светлана Гурина

Фото Владимира Чиркова

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46375/