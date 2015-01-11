В Каслинском районе депутата, скрывшего свои доходы, лишили мандата

В Каслинском районе члена Совета депутатов Григорьевского сельского поселения уличили в нарушении закона «О противодействии коррупции».
Каслинская прокуратура провела проверку и выяснила, что местный депутат в течение четырех месяцев с момента избрания не представил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. По данному факту Совету было внесено представление, после чего нарушителя досрочно лишили мандата.
https://dostup1.ru/society/V-Kaslinskom-rayone-deputata-skryvshego-svoi-dohody-lishili-mandata_135629.html