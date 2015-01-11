2021-03-29YEKT16:00:00 | Новости Городские новости В Озерске чествовали трудовые династии В рамках реализации регионального проекта Областного совета ветеранов

в номинации «Человек труда - человек созидающий» 28 марта в ДК «Строитель» состоялась встреча с представителями трудовых династий округа.

Этой программой организаторы – городской Совет ветеранов - начали цикл мероприятий об известных людях округа, о тех, кто построил Озерск и ПО «Маяк», о педагогах, врачах, о людях творческих профессий и о тех, кто удостоен звания «Почетный гражданин города».

Каждая семья со сцены рассказывала о своих родителях, бабушках, дедушках, которые в конце 40-х приехали в закрытый поселок База-10, затем в тех же подразделениях комбината приступали к работе их дети и внуки. Представителей трудовых династий можно по праву считать самыми ответственными и надежными работниками: например, суммарный стаж работы дружной семьи Масловых – Федоровых – Засориных - Еруновых насчитывает 430 лет. Эта многочисленная династия продолжается в четвертом поколении. Самые ее младшие представители, как и старшее поколение, работают на химико-металлургическом заводе.

Династии Растовых, Ивановых, Громовых также посвятили себя работе на градообразующем предприятии. Если сложить годы трудового стажа этих семей, каждый «семейный коллектив» отработал на ПО «Маяк» от 150 до 400 лет.

Педагогическую династию представила семья Порошиных. Владимир Васильевич отдал педагогической деятельности более 40 лет, его сын Олег Владимирович Порошин 9 лет руководил лицеем №39, сейчас вместе с супругой Еленой преподает физику в том же образовательном учреждении.

Начальник управления культуры администрации Светлана Степанова уверена, что подобные программы привносят важный воспитательный фактор и помогают определиться с профессией молодым:

-Трудовая династия появляется в тех семьях, в которых старшие поколения действительно любят свою профессию, занимаются своим делом с удовольствием и преданностью, одним словом, когда работа им в радость. Дети впитывают многое в семье, и, выбирая работу, как у родителей, знают, куда идут, какие задачи будут решать, подходят к выбору осознанно.

Иван Гашев, председатель Совета ветеранов округа:

- Трудовые династии - опора любого предприятия, его прошлое и будущее. Надеюсь, что от знакомства с уважаемыми династиями участники получили от встречи хорошие, добрые впечатления.

По мнению гостей и участников, вечер получился теплым, душевным и значимым с точки зрения преемственности поколений. Позитивный настрой собравшихся поддержали коллективы и солисты Культурно-досугового центра. Программу провели Лилия Баженова и Артем Меркулов. Помощь в проведении мероприятия оказали волонтеры Озерского городского округа.

Фото Владимира Беляева.



Информация предоставлена: Этой программой организаторы – городской Совет ветеранов - начали цикл мероприятий об известных людях округа, о тех, кто построил Озерск и ПО «Маяк», о педагогах, врачах, о людях творческих профессий и о тех, кто удостоен звания «Почетный гражданин города».Каждая семья со сцены рассказывала о своих родителях, бабушках, дедушках, которые в конце 40-х приехали в закрытый поселок База-10, затем в тех же подразделениях комбината приступали к работе их дети и внуки. Представителей трудовых династий можно по праву считать самыми ответственными и надежными работниками: например, суммарный стаж работы дружной семьинасчитывает 430 лет. Эта многочисленная династия продолжается в четвертом поколении. Самые ее младшие представители, как и старшее поколение, работают на химико-металлургическом заводе.Династиитакже посвятили себя работе на градообразующем предприятии. Если сложить годы трудового стажа этих семей, каждый «семейный коллектив» отработал на ПО «Маяк» от 150 до 400 лет.Педагогическую династию представила семья. Владимир Васильевич отдал педагогической деятельности более 40 лет, его сын9 лет руководил лицеем №39, сейчас вместе с супругой Еленой преподает физику в том же образовательном учреждении.Начальник управления культуры администрацииуверена, что подобные программы привносят важный воспитательный фактор и помогают определиться с профессией молодым:председатель Совета ветеранов округа:По мнению гостей и участников, вечер получился теплым, душевным и значимым с точки зрения преемственности поколений. Позитивный настрой собравшихся поддержали коллективы и солисты Культурно-досугового центра. Программу провели Лилия Баженова и Артем Меркулов. Помощь в проведении мероприятия оказали волонтеры Озерского городского округа.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-03-29YEKT16:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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