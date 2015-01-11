В Озёрском Городском парке появится новый пеший маршрут (видео)

В съемках реалити «Обмен женами» приняла участие семья Андреевых из города Касли – в рамках эксперимента канала «Ю» продавец суши из Челябинской области Светлана Андреева обменяется семьями с преподавательницей танцев из Москвы Подробнее
28 марта в КСК «Лидер» завершилось первенство округа по волейболу среди мужских команд. Соревнования проходили в два этапа: 21 февраля завершился предварительный этап, в котором помимо местных команд приняли участие игроки из Кыштыма и Вишневогорска Подробнее
Следственным отделом по ЗАТО город Озерск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области 27.03.2021 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, то есть по факту убийства жительницы города Озерск Челябинской области Подробнее
Согласно Указу Президента РФ от 21.07.2020 г. №474 и с учетом последствий распространения коронавирусной инфекции численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в Челябинской области к 2025 году должна увеличиться до 508,5 тыс. человек. Такой показатель утвержден подпрограммой «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2021–2025 годы. Указом, напомним, скорректированы национальные цели развития на период до 2030 года, а также приведены в соответствие с ним все национальные проекты, в том числе «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», мероприятия которого и реализуются в Челябинской области посредством одноименной подпрограммы.Финансирование подпрограммы из областного и федерального бюджетов за весь период реализации составит более 1 млрд рублей. Ее новая структура включает в себя три направления:вовлечение граждан в самозанятость, включая финансовые меры поддержки (микрозаймы) и проведение мероприятий (образовательные услуги);предоставление центром «Мой Бизнес» («Территория Бизнеса») поддержки начинающим предпринимателям, грантов социальным предприятиям и офисов ГБУ Челябинской области «Инновационный Бизнес-инкубатор»;всесторонняя поддержка действующих предпринимателей (финансовая (поручительства и микрозаймы), экспортная, консультационная, информационная и образовательная).Также утверждены порядки по предоставлению субсидии центру «Мой бизнес» Челябинской области на 2021 год за счет областного и федерального бюджетов. Общий объем финансирования составляет 234,5 млн рублей. Средства будут направлены на:оказание поддержки не менее чем 573 самозанятым гражданам;оказание услуг более чем 5 тыс. граждан, желающих вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям;оказание комплексных услуг более чем 2 тыс. субъектов МСП;обеспечение объема финансовой поддержки в размере не менее 1 млрд рублей субъектам МСП при гарантийной поддержке «Территории Бизнеса»;предоставление не менее чем 187 микрозаймов субъектам МСП.Напомним, на начало 2021 г. количество субъектов МСП на территории Челябинской области составило 133,5 тыс. единиц. Это на 4,7% меньше, чем в предыдущем году, что сопоставимо с общероссийским уровнем и с уровнем по Уральскому Федеральному округу (снижение на 3,9% и 4,4%, соответственно). Но связано это в основном с тем, что субъекты МСП исключены из Единого реестра налоговой службой в связи с непредоставлением в срок необходимых сведений и отчетности, а также неосуществлением операций хотя бы по одному банковскому счету в течение 12 месяцев (недействующие субъекты МСП).Одновременно за 2020 год в регионе зарегистрировалось около 34 тыс. самозанятых (сейчас уже более 40 тыс.).Численность занятых в сфере МСП Челябинской области на конец 2020 года составила 499,4 тыс. человек, или плюс 2,1% к уровню 2019 года (по России плюс 1,1%). Подробнее
Сотрудники Центра развития туризма Златоустовского городского округа и автономной некоммерческой организации «Уреньга» запустили курс лекций по очистке скал от вандальных надписей. Обучение добровольцев проходит в рамках реализации гранта губернатора Челябинской области, сообщает пресc-служба администрации Златоуста. Напомним, проект «Здесь больше не будет Васи» получил грант от Центра поддержки гражданских инициатив Южного Урала в размере 479 733 рублей. Эти средства потратят на приобретение инвентаря, средств индивидуальной защиты и проведение акций по очистке скал горы Косотур летом 2021 года.Первыми лекции прослушали студенты Златоустовского техникума технологий и экономики. Волонтерам рассказали про памятник природы и проект по очистке скал. Также провели инструктаж по технике безопасности при работе с химическими реагентами и шлифовальными машинками.«Наша задача на сегодня – максимально большее число волонтеров города вовлечь в работу проекта, ознакомить их с техникой и правилами очистки скал от вандальных надписей», – отметила руководитель Центра развития туризма ЗГО Дина Шведкина.Такие же лекции проведут для волонтеров из индустриального и педагогического колледжей, а также городских школ.«Мы очень рады, что наш совместный проект был оценен на уровне области, готовы показать самый лучший результат. Ведь все, кто будет участвовать и участвует в проекте уже, очень любят свой город и готовы делать его лучше, красивее, светлее, чище», – прокомментировала председатель АНО «Уреньга» Татьяна Рыбкина.Всех прослушавших лекции ждут на летних акциях по очистке скал горы Косотур. Присоединиться к проекту и узнать подробности можно, позвонив по телефону 8 (3513) 69-05-44.[gallery] Подробнее
Вот уже несколько месяцев в Озёрске идёт работа над проектом "Место встречи Парк"! Его суть: создать в Городском парке новую тропу для любителей пеших прогулок. Посетителей ждёт множество сюрпризов и находок. О проекте рассказывает представитель инициативной группы Анна Устинова.