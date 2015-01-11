» Жительница Челябинской области стала участницей реалити-шоу «Обмен женами»

В съемках реалити «Обмен женами» приняла участие семья Андреевых из города Касли – в рамках эксперимента канала «Ю» продавец суши из Челябинской области Светлана Андреева обменяется семьями с преподавательницей танцев из Москвы.

В семье Андреевых все сложно – глав семьи двое: жена Света – по факту и муж Саша – у себя в фантазиях. Любые попытки супруга завоевать первенство в семье жестко пресекаются громким окриком Светланы. От ее чрезмерной эмоциональности страдает не только супруг, но и дети. Старшая дочь даже переехала в другой город, чтобы не ссориться с мамой.

В проекте «Обмен женами» героине предстоит на неделю переехать жить в чужую семью, стать женой для чужого мужа и мамой для чужих детей.

В новом сезоне проекта о семейных ценностях дерзкие и строптивые жены будут меняться местами с милыми домашними женщинами, убежденные домохозяйки – с бизнес-леди, а творческие личности – с руководительницами фермерских хозяйств.

https://dostup1.ru/society/Zhitelnitsa-Chelyabinskoy-oblasti-stala-uchastnitsey-realiti-shou-Obmen-zhenami_135655.html