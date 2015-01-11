» Совет Федерации поддержал южноуральские проекты в сфере образования

30 марта в рамках Дней Челябинской области в заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре приняла участие делегация Южного Урала. Перед участниками комитета выступил министр образования и науки Александр Кузнецов. Его содокладчиками стали ректор ЮУрГУ Александр Шестаков и ректор ЧелГУ Сергей Таскаев. Они поделились опытом и рассказали о планах системы образования Южного Урала в осуществлении научно-технических проектов в интересах региона.Среди субъектов Российской Федерации по результатам рейтинга инновационного развития, рассчитанного Высшей школой экономики в 2020 году, Челябинская область занимает сильную, девятую, позицию.Вместе с тем министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов в своем выступлении подчеркнул: «Анализ результатов рейтингования достаточно четко выявляет и те вызовы, которые стоят перед нами по направлениям «Научно-технический потенциал» и «Инновационная деятельность». Мы видим, что скоординированные совместные усилия по увеличению патентной и публикационной активности исследователей, поддержке занятых в сфере исследований и разработок, в том числе молодых исследователей, а также организаций, осуществляющих технологические инновации, позволят существенно изменить ситуацию в лучшую сторону».Озвучивая позицию области, министр обозначил, что внедрение передовых образовательных и научных программ, в том числе в области искусственного интеллекта, а также развитие имущественного комплекса способны стать как действенными механизмами формирования человеческого капитала Челябинской области, так и способствовать созданию эффективных условий его развития.Интересы региона совпадают с анонсируемыми проектами вузов: это создание научно-исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта на базе Южно-Уральского государственного университета и строительство бассейна на базе Челябинского государственного университета.Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков отметил: «Уникальным конкурентным преимуществом университета является развитие в течение 20 лет суперкомпьютерных технологий. Для этого университет целенаправленно вкладывал средства и сотрудничал с Российской суперкомпьютерной компанией «СКИФ» и корпорацией Intel. В результате в университете был создан первый в мире промышленный суперкомпьютер с полностью жидкостным охлаждением, обладающий высокой производительностью и уникальной энергоэффективностью. В 2020 году в ЮУрГУ запущен первый на Урале нейрокомпьютер».
Источник: Фото Людмилы Ковалевой