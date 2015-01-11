» Ирина Гехт выступила с инициативой построить для южноуральцев пожилого возраста дом-интернат в Красноармейском районе

Инициатива была озвучена на заседании комитета по социальной политике в рамках Дней Челябинской области в Совете Федерации. «С учетом региональных социально-демографических тенденций область нуждается в дополнительных местах. В очереди на стационарное социальное обслуживание состоит 26 человек, однако мы прогнозируем увеличение данного показателя. Кроме того, существует проблема переуплотненности учреждений. Большинство зданий введены в эксплуатацию в семидесятых годах прошлого века и уже не соответствуют в полном объеме современным требованиям к созданию комфортной среды. Прошу поддержать инициативу строительства дома-интерната для граждан старшего поколения на 210 мест на базе красноармейского дома-интерната «Березки», – обратилась к членам Совета Федерации первый заместитель губернатора Ирина Гехт.В Минтруд России направлена заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета. Проектную документацию планируется разработать в 2021 году, получить положительное заключение Госэкспертизы – в 2022 году. За основу был взят эскизный проект на 210 мест, представленный на выставке «Конкурсные концепт-проекты домов для проживания пожилых людей», которая проходила в Государственной Думе в сентябре 2019 года. Предполагаемые сроки строительства – 2023-2024 годы.
Источник: пресс-служба Губернатора и Правительства Челябинской области