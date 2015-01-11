» В Совете Федерации открылась фотовыставка «Челябинская область в фотографиях 2019-2020 гг.»

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в рамках Дней Челябинской области открылась фотовыставка Государственного исторического музея Южного Урала «Челябинская область в фотографиях 2019-2020 гг.». Фотографии отобраны по итогам проведения фотофестивалей и фотомарафонов и в данной подборке экспонируются впервые в России.В экспозиции представлены 65 фотографий именитых авторов Челябинской области, которые снимают в разных жанрах (производство, ландшафт, индустриальный пейзаж, спорт, репортаж, арт-фото), являются членами Союза фотохудожников России, победителями и призерами областных, российских и международных конкурсов и признаны мировым фотосообществом.Работы сделаны в Челябинской области и отображают всё многообразие региона: невероятные виды Уральских гор, занесенные снегом таежные деревни, бескрайние степи, могучие индустриальные пейзажи Челябинска и Магнитогорска, работа и повседневная жизнь южноуральцев.
Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области