ЧМК модернизирует насосную станцию и сокращает водные сбросы

Челябинский металлургический комбинат приступил к модернизации насосной станции №55 для сокращения сбросов промышленных сточных вод в реку Миасс и увеличения использования воды в закрытом производственном цикле. Проект выполняется в рамках экологического соглашения между Группой «Мечел» и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером о снижении воздействия на водные объекты, сообщает пресс-служба ПАО «ЧМК» (входит в Группу «Мечел»).Насосная станция – основной для комбината объект, обеспечивающий водой сталелитейные и прокатные цеха. Станция подает воду из Баландинского пруда-отстойника для использования в металлургическом производстве и охлаждения оборудования. Обновленная насосная будет более мощной, чтобы перекачивать на комбинат больший объем воды, чем ранее, и обеспечивать замкнутый производственный цикл, практически не забирая и не сливая воду в Миасс.Реализация проекта позволит в два раза снизить объем сброса сточных вод из Баландинского пруда в реку Миасс. На 25% уменьшится и объем забора воды из реки.ЧМК уже приступил к реализации проекта: заключен договор с подрядчиком на прокладку трубопровода подпиточной воды от насосной станции, приобретены трубы и отводы, начато строительство кабельной эстакады, запланирована установка насосов и электродвигателей большей производительности. Стоимость работ – 128 млн руб. Закончить проект предполагается в 2021 году.«ЧМК ответственно подходит к реализации соглашений, которые мы заключили с губернатором региона. Модернизация насосной станции – один из важных этапов в рамках взятых обязательств по снижению воздействия на водные объекты. В ближайших наших планах – начать реализацию еще одного проекта. Запланировано приобретение оборудования для очистки Баландинского пруда-отстойника и модернизация системы маслоулавливания для очистки стоков от загрязнения нефтепродуктами. Сумма вложений составит 30 млн рублей», – прокомментировал директор управления по операционной деятельности ПАО «ЧМК» Сергей Фомченко.