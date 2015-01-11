ЧМК модернизирует насосную станцию и сокращает водные сбросы

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Надзор», полицейскими Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск выявлен факт уклонения от административного надзора местным жителем, 1976 года рождения Подробнее
Начальник штаба Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск подполковник внутренней службы Ильдар Мажитов разъясняет, что в соответствии с инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений Подробнее
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер станет докладчиком на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством РФ – темой мероприятия будет финансирование программ развития российских регионов Подробнее
Депутаты Заксобрания Челябинской области внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной регистрации домашних собак и кошек – однако инициативу земляков в эфире радио Sputnik не поддержал их коллега, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов Подробнее
35 лет назад, 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая за всю историю атомной энергетики авария на Чернобыльской атомной электростанции. Авария, которая затронула судьбы миллионов людей, не обошла стороной и наш город. Почти тысяча человек из различных предприятий и организаций города были направлены на ликвидацию последствий ядерной катастрофы Подробнее
С 10 по 19 марта в лицее №23 прошли традиционные дни науки (биология). Продуктивный старт был дан 10 марта научно-познавательным дебатом «Клонирование: опасности и перспективы», который прошел под руководством Моргун Натальи Михайловны и Гавриловой Екатерины Викторовны Подробнее
Челябинский металлургический комбинат приступил к модернизации насосной станции №55 для сокращения сбросов промышленных сточных вод в реку Миасс и увеличения использования воды в закрытом производственном цикле. Проект выполняется в рамках экологического соглашения между Группой «Мечел» и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером о снижении воздействия на водные объекты, сообщает пресс-служба ПАО «ЧМК» (входит в Группу «Мечел»).Насосная станция – основной для комбината объект, обеспечивающий водой сталелитейные и прокатные цеха. Станция подает воду из Баландинского пруда-отстойника для использования в металлургическом производстве и охлаждения оборудования. Обновленная насосная будет более мощной, чтобы перекачивать на комбинат больший объем воды, чем ранее, и обеспечивать замкнутый производственный цикл, практически не забирая и не сливая воду в Миасс.Реализация проекта позволит в два раза снизить объем сброса сточных вод из Баландинского пруда в реку Миасс. На 25% уменьшится и объем забора воды из реки.ЧМК уже приступил к реализации проекта: заключен договор с подрядчиком на прокладку трубопровода подпиточной воды от насосной станции, приобретены трубы и отводы, начато строительство кабельной эстакады, запланирована установка насосов и электродвигателей большей производительности. Стоимость работ – 128 млн руб. Закончить проект предполагается в 2021 году.«ЧМК ответственно подходит к реализации соглашений, которые мы заключили с губернатором региона. Модернизация насосной станции – один из важных этапов в рамках взятых обязательств по снижению воздействия на водные объекты. В ближайших наших планах – начать реализацию еще одного проекта. Запланировано приобретение оборудования для очистки Баландинского пруда-отстойника и модернизация системы маслоулавливания для очистки стоков от загрязнения нефтепродуктами. Сумма вложений составит 30 млн рублей», – прокомментировал директор управления по операционной деятельности ПАО «ЧМК» Сергей Фомченко.