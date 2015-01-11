Профессор ЮУрГУ стал лауреатом престижной научной премии

Научные достижения профессора ЮУрГУ Дениса Винника отметила компания «Elsevier», присудив ему премию Research Excellence Award Russia. Она приурочена к Году науки и технологий. В список лауреатов включили российских ученых, чей авторитет признан мировым сообществом.Ведущий мировой поставщик научных, технических и медицинских информационных продуктов и услуг «Elsevier» объявил лауреатов премии Research Excellence Award Russia. Ей награждают наиболее значимых в международном контексте российских ученых. В список лауреатов вошел профессор Денис Винник – доктор химических наук, директор НИИ «Перспективные материалы и ресурсосберегающие технологии», заведующий кафедрой «Материаловедение и физико-химия материалов» Политехнического института ЮУрГУ.Награждение прошло вчера, 30 марта, в Москве. Денис Винник принял участие в мероприятии, также была организована онлайн-трансляция.«Получение данной премии для меня было полной неожиданностью, так как мониторинг и экспертизу результатов работы участников конкурса компания „Elsiever“ проводит самостоятельно. От конкурсантов не требуется подачи каких-либо заявок. Тем не менее, разумеется, таким новостям я был очень рад! Это международная организация высокого уровня, которая высоко отметила результаты работы нашей команды», — рассказал Денис Винник.Область деятельности профессора связана с созданием новых функциональных материалов в моно- и поликристаллической форме с модифицированной структурой и «настраиваемыми» свойствами. Особое внимание уделяется одному из самых распространенных оксидных материалов с постоянно растущим практическим потенциалом.Ранее Денис Винник был удостоен сертификата рецензента известного зарубежного научного издательства. По итогам 2020 года Денис Винник был признан выдающимся сотрудником Южно-Уральского государственного университета. Профессору вручили диплом в номинации «Наука» ежегодной премии «Признание – ЮУрГУ».Премия Research Excellence Award Russia приурочена к Году науки и технологий, объявленному в России в 2021 году. Премию поддержал Российский Союз ректоров, Российская академия наук, Российский научный фонд, Российский фонд фундаментальных исследований, Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере и МИА «Россия Сегодня».Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) – это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ примет участие в конкурсе по программе «Приоритет–2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ).