Алексей Текслер выступит с докладом перед правительством РФ и президентом Путиным

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер станет докладчиком на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством РФ – темой мероприятия будет финансирование программ развития российских регионов.

Алексей Текслер возглавляет рабочую комиссию Госсовета «Экономика и финансы». Неделю назад он представил Кремлю данные о состоянии региональных финансов, а также предложения по сокращению долговой нагрузки на региональные бюджеты.

На днях экс-министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российские регионы, вынужденные занимать на рынке деньги для финансирования своих текущих расходов, шаг за шагом приближаются к долговой пирамиде. И назвал конкретные регионы, среди них Мордовия, врио главы которой Артем Здунов также выступит с докладом.

В Кремле отметили, что предстоящая встреча Путина с кабмином и губернаторами обещает быть интересной.

https://dostup1.ru/politics/Alexey-Texler-vystupit-s-dokladom-pered-pravitelstvom-RF-i-prezidentom-Putinym_135703.html