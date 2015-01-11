Победитель всероссийского конкурса инклюзивного творчества споет вместе с известным музыкантом Антоном Беляевым

Творческий инклюзивный проект челябинского клуба «Наше место» поддержали известные артисты, музыканты, хореографы и общественные деятели России. В состав экспертного жюри вошли актер Иван Охлобыстин, музыкант Олег Аккуратов. А композитор, продюсер шоу «LAB», полуфиналист проекта «Голос» Антон Беляев не только будет оценивать участников, но и готов записать с победителем в номинации «Вокал» совместный трек и видео, сообщает пресс-служба клуба «Наше место».«Искусство не развивается по законам бизнеса, - поделился музыкант. - Оно имеет право на существование везде и в любой форме. Создавать произведения искусства может любой, при условии, что он одержим этим. Я верю, участники нас удивят».Напомним, прием заявок на всероссийский конкурс инклюзивного творчества закончится 31 марта, в 23:00 по московскому времени. На сегодняшний день организаторы конкурса уже получили 370 заявок из более чем 100 населенных пунктов России. Лидирует по количеству присланных работ направление «Хореография», на втором месте - «Вокал».«Нам не важно поставить оценку и выдать диплом участника, - рассказала руководитель клуба «Наше место» Мария Дусмухаметова. - Мы хотим с ними сделать совместные творческие работы. Чтобы творчество людей с инвалидностью было интересным всем зрителям. Чтобы люди не боялись артистов с «особенностями», чтобы они не переключали канал и не пролистывали ленты. На протяжении семи лет мы занимаемся инклюзивный творчеством - это не про жалость, боль, снисхождение, это про настоящее искусство!» Во втором этапе конкурса эксперты определят 30 финалистов. Они получат рецензии от жюри, станут участниками видеоконсультаций от экспертов, при поддержке организаторов будут создавать конкурсные видеоработы.С 1 по 15 июня пройдет всероссийское онлайн-голосование. Жители России и жюри определят лучших «особенных» артистов.Подробнее о всероссийском конкурсе инклюзивного творчества - на сайте необыкновенныелюди.рф или по телефону 8 (351) 77-66-196.Проект «Необыкновенные люди» реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондо поддержки гражданских инициатив Южного Урала, и гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Источник: клуб «Наше место»