» Южноуральцы напишут «Вожатский диктант»

Для граждан старшего поколения Озерска, которые хотят вести активный образ жизни, в городском комплексном центре проводятся спортивные и творческие мероприятия в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». «Население нашего округа почти на одну треть – это люди пенсионного возраста. На 1 января 2021 года численность этой категории составляла более 30 тысяч человек, – отметила начальник управления социальной защиты населения Озерска Лилия Солодовникова. – В комплексном центре разработаны мероприятия с целью повышения качества жизни горожан «серебряного» возраста».По словам специалистов центра, озерчане старшего поколения активны, и им интересны как творческие, так и спортивные мероприятия. Поэтому в центре предложены занятия скандинавской ходьбой, йогой, шахматами и шашками, походы в бассейн, а также занятия в тренажерном зале. Кроме того, в учреждении работают клубы по интересам, проходит обучение танцам и вокалу. Участники творческих мастерских представляют свои работы и постановки на городских и областных фестивалях.На регулярной основе представители МЧС, ГИБДД, специалисты банковской системы проводят с пенсионерами обучающие семинары по безопасности жизнедеятельности, повышению финансовой и компьютерной грамотности.Услугами комплексного центра могут воспользоваться не только жители Озерска, но и поселков Новогорный и Метлино. Заезды для них в отделении дневного пребывания организуются регулярно.Кроме того, в центре создана «Мобильная бригада», предоставляющая социальные услуги гражданам, проживающим в сельской местности и отдаленных районах Озерского городского округа. Людям старше 65 лет оказывают помощь, чтобы они могли доехать в медицинские учреждения для прохождения диспансеризации.К слову, в Уйском районе такая диспансеризация уже стартовала в этом году. В рамках нее сельчане могут также пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Медицинские осмотры и скрининги проводятся в районной больнице Уйского.Доставка осуществляется на специальном автотранспорте, оборудованном с учетом нужд инвалидов-колясочников, общей вместимостью 6 мест, с сопровождением специалиста комплексного центра.Выезды проводятся регулярно, согласно графику, согласованному с ГБУЗ «Районная больница с. Уйское». Подробнее
Челябинск и Магнитогорск присоединятся к Всероссийской акции «Вожатский диктант». Принять участие в ней могут вожатые с опытом работы в детском лагере и студенты, которые сейчас осваивают эту специальность, сообщает пресс-служба Челябинского областного студотряда.Основной целью акции является выявление уровня педагогической грамотности вожатых и их мотивации к овладению знаниями в области педагогики и психологии, необходимых для работы с детьми в организациях отдыха и оздоровления детей.В Челябинске диктант можно будет написать на двух площадках: 6 апреля, с 18:20 до 20:00, в ЧелГУ (ул. Бр. Кашириных, 129) и 7 апреля, с 17:00 до 18:40, в ЮУрГУ (пр. Ленина, 87). Для участия в акции нужно пройти регистрацию до 4 апреля, 18:00: https://forms.gle/oMy3Sqq5SN1PEVLy6.В Магнитогорске написать тест можно 7 апреля, в 16:30, в 329-й аудитории главного корпуса МГТУ им. Г. И. Носова (ул. Ленина, 38). Предварительно также нужно пройти регистрацию по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1iV6jIkfPux9EeUKwwq944YrMs_ew-9H5xpyli9CkCnM/viewform?edit_requested=true.Акция пройдет во всех регионах России с 5 по 8 апреля 2021 года. Организаторами является Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» совместно с Пермским региональным отделением межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху».