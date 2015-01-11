» В Верхнем Уфалее стартовал проект для молодежи с ментальными нарушениями

Для граждан старшего поколения Озерска, которые хотят вести активный образ жизни, в городском комплексном центре проводятся спортивные и творческие мероприятия в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». «Население нашего округа почти на одну треть – это люди пенсионного возраста. На 1 января 2021 года численность этой категории составляла более 30 тысяч человек, – отметила начальник управления социальной защиты населения Озерска Лилия Солодовникова. – В комплексном центре разработаны мероприятия с целью повышения качества жизни горожан «серебряного» возраста».По словам специалистов центра, озерчане старшего поколения активны, и им интересны как творческие, так и спортивные мероприятия. Поэтому в центре предложены занятия скандинавской ходьбой, йогой, шахматами и шашками, походы в бассейн, а также занятия в тренажерном зале. Кроме того, в учреждении работают клубы по интересам, проходит обучение танцам и вокалу. Участники творческих мастерских представляют свои работы и постановки на городских и областных фестивалях.На регулярной основе представители МЧС, ГИБДД, специалисты банковской системы проводят с пенсионерами обучающие семинары по безопасности жизнедеятельности, повышению финансовой и компьютерной грамотности.Услугами комплексного центра могут воспользоваться не только жители Озерска, но и поселков Новогорный и Метлино. Заезды для них в отделении дневного пребывания организуются регулярно.Кроме того, в центре создана «Мобильная бригада», предоставляющая социальные услуги гражданам, проживающим в сельской местности и отдаленных районах Озерского городского округа. Людям старше 65 лет оказывают помощь, чтобы они могли доехать в медицинские учреждения для прохождения диспансеризации.К слову, в Уйском районе такая диспансеризация уже стартовала в этом году. В рамках нее сельчане могут также пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Медицинские осмотры и скрининги проводятся в районной больнице Уйского.Доставка осуществляется на специальном автотранспорте, оборудованном с учетом нужд инвалидов-колясочников, общей вместимостью 6 мест, с сопровождением специалиста комплексного центра.Выезды проводятся регулярно, согласно графику, согласованному с ГБУЗ «Районная больница с. Уйское». Подробнее
В комплексном центре социального обслуживания населения Верхнеуфалейского городского округа на базе отделения дневного пребывания стартовала программа для молодых инвалидов с ментальными нарушениями «Жизнь ради жизни», главная цель которой — социальная адаптация «особой» молодежи.В марте на базе отделения дневного пребывания открылась первая группа, которую посещают 6 человек. Ежедневно юноши и девушки занимаются здесь творчеством, приобретают социально-бытовые навыки, укрепляют здоровье, общаются.График работы специалисты отделения строят по специальному плану, в который входят оздоровительные, познавательные и развлекательные мероприятия. Особое внимание уделяется практическим занятиям. К примеру, на кулинарных мастер-классах ребята осваивают доступные рецепты приготовления еды, правила хранения продуктов в холодильнике, обучаются базовым навыкам по подбору необходимых продуктов. Рецепты несложных блюд, напечатанные в буклетах, ребята берут домой, где самостоятельно закрепляют навыки приготовления.Кроме кулинарных занятий, запланированы мастер-классы по мелкому ремонту одежды, машинной стирке и другие.«Я считаю очень правильным, что такая программа заработала у нас в городе. Теперь наши дети могут общаться, учиться самостоятельности, приобретать навыки по хозяйству: поменять постельное белье, приготовить простое блюдо, постирать белье в машинке. Это очень нужно и важно», — поделилась одна из мам «особого» ребенка Юлия Салимова.«Наша программа рассчитана на инвалидов в возрасте от 18 до 40 лет с умственной отсталостью и психическими расстройствами без грубых и опасных нарушений поведения и острой психической соматики, способных к обучению элементарным навыкам самообслуживания и общественно полезной деятельности. Длительность реализации программы зависит от индивидуальных особенностей личности молодого человека, —рассказала заведующая дневным отделением комплексного центра Верхнего Уфалея Наталья Кленова. — В программу включены мероприятия по социально-средовой, социально-бытовой, психолого-педагогической, физкультурно-оздоровительной и социокультурной реабилитации. Важной составляющей программы является раздел по включению родителей в адаптивный процесс. Нами также запланированы экскурсии, тренинги, трудотерапия, практические занятия и даже подготовка спектакля».Специалисты отмечают, что важно преодолеть оторванность от общества людей, имеющих ментальные особенности.Напомним, группы для молодежи с инвалидностью уже работают на базе комплексных центров социального обслуживания населения в Челябинске, Миассе, Кусе и других городах области.