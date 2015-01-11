» Мисс и Мистером студотрядов Южного Урала стали представители медицинского университета

Для граждан старшего поколения Озерска, которые хотят вести активный образ жизни, в городском комплексном центре проводятся спортивные и творческие мероприятия в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

«Население нашего округа почти на одну треть – это люди пенсионного возраста. На 1 января 2021 года численность этой категории составляла более 30 тысяч человек, – отметила начальник управления социальной защиты населения Озерска Лилия Солодовникова. – В комплексном центре разработаны мероприятия с целью повышения качества жизни горожан «серебряного» возраста».По словам специалистов центра, озерчане старшего поколения активны, и им интересны как творческие, так и спортивные мероприятия. Поэтому в центре предложены занятия скандинавской ходьбой, йогой, шахматами и шашками, походы в бассейн, а также занятия в тренажерном зале. Кроме того, в учреждении работают клубы по интересам, проходит обучение танцам и вокалу. Участники творческих мастерских представляют свои работы и постановки на городских и областных фестивалях.На регулярной основе представители МЧС, ГИБДД, специалисты банковской системы проводят с пенсионерами обучающие семинары по безопасности жизнедеятельности, повышению финансовой и компьютерной грамотности.Услугами комплексного центра могут воспользоваться не только жители Озерска, но и поселков Новогорный и Метлино. Заезды для них в отделении дневного пребывания организуются регулярно.Кроме того, в центре создана «Мобильная бригада», предоставляющая социальные услуги гражданам, проживающим в сельской местности и отдаленных районах Озерского городского округа. Людям старше 65 лет оказывают помощь, чтобы они могли доехать в медицинские учреждения для прохождения диспансеризации.К слову, в Уйском районе такая диспансеризация уже стартовала в этом году. В рамках нее сельчане могут также пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Медицинские осмотры и скрининги проводятся в районной больнице Уйского.Доставка осуществляется на специальном автотранспорте, оборудованном с учетом нужд инвалидов-колясочников, общей вместимостью 6 мест, с сопровождением специалиста комплексного центра.Выезды проводятся регулярно, согласно графику, согласованному с ГБУЗ «Районная больница с. Уйское». Подробнее