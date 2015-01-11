» Мисс и Мистером студотрядов Южного Урала стали представители медицинского университета

28 марта на сцене Челябинского государственного университета состоялся финальный концерт конкурса «Мисс и Мистер Челябинского областного студенческого отряда 2021». По итогам очного и заочного этапов победителями стали вожатые из отряда «Адреналин» Ольга Кротова и Матвей Гаврилов.В финале участвовали 10 девушек и 10 юношей из студенческих отрядов области. На концерте молодежь представила себя в творческих номерах, дефиле и массовых танцах.Очный этап конкурса проводился с 25 по 28 марта. В этот период проходили тестирование на эрудированность, мастер-классы по саморазвитию, репетиции, фотосессия и спортивные, развлекательные мероприятия.Участников оценивало компетентное жюри: Марина Сазонова — заместитель руководителя штаба ЧРО МООО «РСО» по работе со студенческими педагогическими отрядами, Елена Коноплева — модельный агент модельного агентства «Exclusive», Мария Горелкина — соучредитель и руководитель художественной студии «АртЛаб» и Артем Давыдов — руководитель Центра творчества студентов ЧелГУ.В итоге победителями конкурса стали представители Южно-Уральского государственного медицинского университета – Ольга Кротова и Матвей Гаврилов из отряда отряда «Адреналин». Вице-мисс ЧОСО назвали Анастасию Халимовуиз СПО «Апельсин», а вице-мистером признан Никита Шиляев из ССервО «Аполлон». Также каждый участник был отмечен в отдельных номинациях - за грацию, творчество, интеллект и так далее.«Подготовка была очень сложная. Очень тяжело было придумать творческий номер, и подготовка к интеллектуальному конкурсу тоже заняла очень много времени. Я шел к победе два года — после неудачи в 2020 году обязательно нужно было возвратиться и снова почувствовать себя в гуще события. Это было действительно классно. Победить мне помогла, как бы банально это ни звучало, любовь. Настоящие и искренние чувства давали неимоверную веру в себя», – поделился Мистер ЧОСО Матвей Гаврилов.Конкурс «Мисс и мистер ЧОСО» проходит с 2019 года. Молодежь показывает свои творческие таланты, грацию, интеллектуальные способности и красоту. Победителем становятся девушка и молодой человек, у которых есть шанс показать себя на всероссийском конкурсе «Мисс и мистер Российских студенческих отрядов».Организаторами мероприятия выступили Челябинское региональное отделение МООО «РСО», ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», Управление по воспитательной работе и профком студентов ЧелГУ, а также штаб студенческих отрядов ЧелГУ.
Источник: ЧОСО