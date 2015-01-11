Второй тур фестиваля «Соцветие дружное Урала» пройдет в видеоформате

В соревновании, проходившем на территории городского шахматного клуба, приняли участие 28 человек, представители образовательных организаций №№ 33, 23, 21, 30, 39, 32, 24, 27 и двое участников дошкольного возраста Подробнее
Центр «Мой бизнес» запускает акселерационную программу «Готовый продукт» для сельскохозяйственных производителей Челябинской области. Ее главная цель – сделать фермерскую продукцию качественной и доступной, вывести агробизнес на новый уровень.
3 апреля в видеоформате пройдет второй тур Областного фестиваля национальных культур «Соцветие дружное Урала». Организатором события является Дом дружбы народов Челябинской области при поддержке министерства культуры региона. Фестиваль проводится в рамках региональной составляющей «Творческие люди» национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба Дома дружбы народов.На участие во втором туре фестиваля заявились 47 коллективов и выставок из 12 территорий Челябинской области. Это Сосновский, Увельский, Пластовский, Красноармейский, Троицкий, Октябрьский, Аргаяшский районы, города Челябинск, Копейск, Южноуральск, Троицк, Снежинск. Творческие работы участников посвящены родному краю, национальным традициям и обычаям. Жюри под председательством Рулана Хабибулина, профессора, заведующего кафедрой эстрадно-оркестрового творчества ЧГИК, заслуженного деятеля искусств России, дистанционно отсмотрит номера, представленные участниками. По итогам второго тура списки лауреатов и видео победителей будут размещены на сайте Дома дружбы народов — ddnchel.ru.«Соцветие дружное Урала» - фестиваль, пропагандирующий сохранение важных культурных ценностей, национальных ремесел, красоты родного языка, бережное отношение к культурному многообразию, уважение к народам, проживающим на Урале. Фестиваль проводится по трем направлениям: выставки самодеятельного творчества; выступления творческих коллективов; проведение мастер-классов по народному творчеству. Принять участие в фестивале могут детские и взрослые творческие самодеятельные коллективы, национально-культурные объединения.Традиционно областной фестиваль проводится в несколько этапов по всей Челябинской области, а завершается масштабным Гала-концертом с участием победителей и призеров 4 ноября, в День народного единства, в Челябинске.