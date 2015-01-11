В Магнитогорске переболевшие ковидом пенсионеры участвуют в проекте «Будьте здоровы»

В соревновании, проходившем на территории городского шахматного клуба, приняли участие 28 человек, представители образовательных организаций №№ 33, 23, 21, 30, 39, 32, 24, 27 и двое участников дошкольного возраста Подробнее
Центр «Мой бизнес» запускает акселерационную программу «Готовый продукт» для сельскохозяйственных производителей Челябинской области. Ее главная цель – сделать фермерскую продукцию качественной и доступной, вывести агробизнес на новый уровень.
В Магнитогорске благотворительный фонд «Металлург» продолжает реализацию проекта «Будьте здоровы!», получившего грант губернатора Челябинской области для социально ориентированных некоммерческих организаций. В рамках проекта пройдут оздоровление 90 магнитогорских пенсионеров, переболевших вирусной пневмонией (в том числе SAR-CoV-2), сообщают организаторы.Проект осуществляется с января по июнь 2021 года на базе центра медико-социальной защиты БФ «Металлург». Здесь пациенты получают курс оздоровления, включая дыхательную гимнастику и занятия в «Народном университете здоровья III возраста».В марте Центр медико-социальной защиты принял уже пятый заезд магнитогорских пенсионеров. Все пациенты были осмотрены, проконсультированы пульмонологом, прошли реабилитационный курс и получили соответствующие рекомендации, а также прослушали лекцию тему «Рациональное питание в пожилом возрасте» с раздачей памяток.Кроме того, на средства гранта губернатора Челябинской области были закуплены пульсоксиметры, электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-102 - для контроля сердечно-сосудистой системы у целевой группы после перенесенной вирусной пневмонии, аппарат УВЧ 60 МедТеко, а также индивидуальные ингаляторы - тренажеры Фролова, которые пациенты получают в подарок для занятий дыхательной гимнастикой дома.Добавим, что за январь и февраль 2021 года по программе «Будьте здоровы!» прошли курс оздоровления после перенесенной вирусной пневмонией (в том числе SAR-CoV-2) 30 пенсионеров Магнитогорска.