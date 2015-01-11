В Челябинске начался прием заявок на конкурс «Пришла весна, пришла Победа!»

Челябинский Центр культурно-информационной деятельности объявляет о старте открытого вокально-хореографического конкурса «Пришла весна, пришла Победа!». Он станет одним из праздничных мероприятий в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, а победители выступят на Гала-концерте 9 Мая в Челябинске, сообщают организаторы.Конкурс предусматривает направления «вокал» и «хореография». В нем могут принять участие вокальные и хореографические коллективы, а также сольные исполнители в возрасте от пяти лет. В номерах вокального жанра можно использовать танцевальное сопровождение. Творческие номера участников должны быть посвящены 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Время исполнения номера – не более 5 минут.Этапы проведения конкурса:- 1-й этап – с 1 по 26 апреля – прием заявок, видеозаписей номера, фонограмм;- 2-й этап – с 28 по 30 апреля – работа членов жюри конкурса (отбор на Гала-концерт проводится заочно, по видеозаписям выступлений участников, собранных на 1-м этапе);- 3-й этап – 9 мая (точное время будет сообщено дополнительно) – проведение Гала-концерта в челябинском ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина.Жюри определит победителей в номинациях «Вокал» (1, 2, 3 место) и «Хореография» (1, 2, 3 место), а также лучшие творческие номера, которые примут участие в Гала-концерте (до 12 номеров). Победители получат дипломы и подарки от организаторов и партнеров конкурса. Награждение будет проходить во время Гала-концерта.Для участия в конкурсе до 26 апреля нужно предоставить организаторам заявку, качественную видеозапись творческого номера и фонограмму творческого номера в формате wav или mp3.Материалы принимаются по адресу: Челябинск, Елькина, 45, Центр культурно-информационной деятельности, или по электронной почте на e-mail: zayavka-2014@mail.ru (предоставляется скан-копия заполненной заявки с подписью). Контактный телефон 8(351) 266-05-99.В этапах проведения конкурса (сроки и место проведения) возможны изменения. Информация об изменениях будет размещена на официальном сайте и в группе «ВКонтакте» управления культуры администрации Челябинска, на официальном сайте МБУК «ЦКИД».ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАЯВКА