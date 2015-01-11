2021-04-01YEKT08:00:00 | Губерния В Миассе для детей-сирот провели профориентационную экскурсию на автозавод «Урал» и в центр занятости населения Источник: ЧОУ ДПО «Академия профессионального образования»









В Миассе при поддержке гранта губернатора Челябинской области провели мероприятие по профориентации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Подростки посетили автозавод «Урал» и центр занятости населения. Это событие для 25 детей-сирот из Миасса и Чебаркуля организовало ЧОУ ДПО «Академия профессионального образования» с целью формирования у ребят профессиональных навыков, необходимых для самостоятельной жизни.На экскурсии в музее ОАО «Автомобильный завод «Урал» подростки узнали историю завода, начиная с экспозиции «Эвакуация с Московского автозавода» и до выставки автомобиля нового поколения «Урал NEXT». Затем в цехах автозавода они увидели процесс производства грузовых автомобилей, пообщались со специалистами. Будущим выпускникам рассказали о возможности учиться, работать на предприятии, потенциале для карьерного роста. Подросткам было интересно узнать, как устроиться на работу и какие профессии нужны, сообщают организаторы.«Значимость любых профориентационных мероприятий очень высока. Необходимо детей со школьного возраста заинтересовывать профессией. Тогда они и учиться будут, уже поставив перед собой определенные цели. А предприятие будет получать приток молодых кадров. Трудоустроиться на АО «АЗ «УРАЛ» может любой человек после 18 лет, имеющий среднее, среднее профессиональное и высшее образование в соответствии с имеющейся квалификацией. При отсутствии профессии и квалификации возможно трудоустройство на вакансии, не требующие навыков и опыта», - пояснили сотрудники дирекции по персоналу АО «АЗ «УРАЛ».Ребят на предприятии встретили радушно, заинтересованно, помимо экскурсии и общения их ждал вкусный обед и памятные подарки от автомобильного завода «Урал».В центре занятости населения Миасса подростки с интересом вели диалог о трудоустройстве в летние каникулы, самостоятельно поработали с порталом «Работа в России», узнали, какие льготы и гарантии государства предусмотрены для детей-сирот.«Одна из задач проекта «Социальная адаптация детей-сирот», который реализует Академия профессионального образования, - помочь детям из центров помощи найти свое место в обществе. Период взросления у детей-сирот происходит быстро, им в короткие сроки нужно перейти к процессу самообеспечения за счет трудоустройства. Проводя данные мероприятия совместно с предприятиями, ЦЗН Челябинской области, мы помогаем решать не только задачу профориентации, но и преодолеть барьер неформального общения со взрослыми людьми - мастерами своего дела. Так снимается психологическая напряженность в коммуникациях. У подростков появляется желание прийти работать на уже знакомое предприятие», - рассказала, руководитель проекта «Социальная адаптация детей-сирот», директор ЧОУ ДПО «Академия профессионального образования» Елена Смирнова.«Экскурсия на промышленное предприятие - это бесценный опыт, возможность увидеть процесс производства изнутри и пообщаться с людьми, которые в нем задействованы. На мой взгляд, такие экскурсии очень актуальны для старшеклассников, так как они могут повлиять на выбор будущей профессии», - поделилась Надежда Богатырева, педагог Центра помощи детям Чебаркуля.«На заводе мне понравилось то, что там много интересных профессий и каждая из них по-своему привлекательная. Мне понравился цех, где мы были и смотрели, как там работают специалисты своего дела», - поделился своими впечатлениями Антон, воспитанник миасского Центра помощи детям «Алые паруса».Мероприятие состоялось с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» и при софинансировании Академии профессионального образования. Источник: ЧОУ ДПО «Академия профессионального образования»В Миассе при поддержке гранта губернатора Челябинской области провели мероприятие по профориентации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Подростки посетили автозавод «Урал» и центр занятости населения. Это событие для 25 детей-сирот из Миасса и Чебаркуля организовало ЧОУ ДПО «Академия профессионального образования» с целью формирования у ребят профессиональных навыков, необходимых для самостоятельной жизни.На экскурсии в музее ОАО «Автомобильный завод «Урал» подростки узнали историю завода, начиная с экспозиции «Эвакуация с Московского автозавода» и до выставки автомобиля нового поколения «Урал NEXT». Затем в цехах автозавода они увидели процесс производства грузовых автомобилей, пообщались со специалистами. Будущим выпускникам рассказали о возможности учиться, работать на предприятии, потенциале для карьерного роста. Подросткам было интересно узнать, как устроиться на работу и какие профессии нужны, сообщают организаторы.«Значимость любых профориентационных мероприятий очень высока. Необходимо детей со школьного возраста заинтересовывать профессией. Тогда они и учиться будут, уже поставив перед собой определенные цели. А предприятие будет получать приток молодых кадров. Трудоустроиться на АО «АЗ «УРАЛ» может любой человек после 18 лет, имеющий среднее, среднее профессиональное и высшее образование в соответствии с имеющейся квалификацией. При отсутствии профессии и квалификации возможно трудоустройство на вакансии, не требующие навыков и опыта», - пояснили сотрудники дирекции по персоналу АО «АЗ «УРАЛ».Ребят на предприятии встретили радушно, заинтересованно, помимо экскурсии и общения их ждал вкусный обед и памятные подарки от автомобильного завода «Урал».В центре занятости населения Миасса подростки с интересом вели диалог о трудоустройстве в летние каникулы, самостоятельно поработали с порталом «Работа в России», узнали, какие льготы и гарантии государства предусмотрены для детей-сирот.«Одна из задач проекта «Социальная адаптация детей-сирот», который реализует Академия профессионального образования, - помочь детям из центров помощи найти свое место в обществе. Период взросления у детей-сирот происходит быстро, им в короткие сроки нужно перейти к процессу самообеспечения за счет трудоустройства. Проводя данные мероприятия совместно с предприятиями, ЦЗН Челябинской области, мы помогаем решать не только задачу профориентации, но и преодолеть барьер неформального общения со взрослыми людьми - мастерами своего дела. Так снимается психологическая напряженность в коммуникациях. У подростков появляется желание прийти работать на уже знакомое предприятие», - рассказала, руководитель проекта «Социальная адаптация детей-сирот», директор ЧОУ ДПО «Академия профессионального образования».«Экскурсия на промышленное предприятие - это бесценный опыт, возможность увидеть процесс производства изнутри и пообщаться с людьми, которые в нем задействованы. На мой взгляд, такие экскурсии очень актуальны для старшеклассников, так как они могут повлиять на выбор будущей профессии», - поделилась, педагог Центра помощи детям Чебаркуля.«На заводе мне понравилось то, что там много интересных профессий и каждая из них по-своему привлекательная. Мне понравился цех, где мы были и смотрели, как там работают специалисты своего дела», - поделился своими впечатлениями Антон, воспитанник миасского Центра помощи детям «Алые паруса».Мероприятие состоялось с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» и при софинансировании Академии профессионального образования. AzAzA 2021-04-01YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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