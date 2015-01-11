Новая прогулка «птичек-невеличек»

Новая прогулка – новые впечатления!

30 марта 2021 года к воспитанникам детского сада № 51 пришли участники городского Совета Российского движения школьников г. Озерск для проведения экологической прогулки.

-Так здорово видеть сияющие глаза малышей, когда мы с ребятами к ним приходим. Они с легкостью идут на контакт и включаются в игру. Каждый из нас подготовил по одному этапу. Мой этап самый первый. Его цель установить связь с группой, зарядить их хорошим настроением, - говорит Вероника Барышева, студентка Озерского технического колледжа

Педагог-организатор ДТДиМ Олеся Волоковых отмечает, что, когда готовили данное мероприятие, были разные переживания:

- Но после каждой прогулки понимаю, что движемся в правильном направлении. Из-за ограничений, которые были введены в 2020 году, воспитанники в детских садах истосковались по общению. Малыши так радостно встречают ребят из городского Совета РДШ, что хочется продолжать наши экопрогулки.

На апрель запланировано еще несколько прогулок в различных детских садах Озерска.

Организаторы планируют развиваться и дальше, делать прогулки еще более интересными и насыщенными.

Информация отдела охраны окружающей среды администрации

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/46421/