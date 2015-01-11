Южноуральцы рассказали о лучших розыгрышах коллег на 1 апреля

Жители Челябинской области рассказали, празднуют ли они на работе День смеха. Исследование на эту тему провели специалисты платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

На 1 апреля разыгрывать коллег принято только у 14% местных компаний. Чаще всего шутят представители сферы туризма и общепита, сферы безопасности и рабочий персонал.

Каждого третьего южноуральца разыгрывали на работе хотя бы раз, причем мужчины чаще «страдают» от шуток коллег, чем женщины.

Большинство (77% опрошенных) из тех, кому сотрудники устроили «сюрприз», посчитали его смешным. Небольшая часть интервьюеров сознались, что розыгрыш был обидным (5%), часть же местных жителей не обиделись, но и не посмеялись (13%).

Южноуральцы поделились самыми смешными розыгрышами на 1 апреля от своих коллег:

В офисный кулер вместо воды наливали алкоголь.

Делали скриншот экрана рабочего стола коллеги, устанавливали его как заставку рабочего стола, а все папки и файлы с рабочего стола прятали в одну. Коллега приходил к ноутбуку, щелкал мышкой по папкам, которые казались настоящими, и не мог понять, в чем дело.

Рассылали письма с радостной новостью: «Нам в два раза повысили зарплату!».

Как-то сотрудники столовой сообщили всем, что у них засорилась мойка и нет чистых стаканов, поэтому нужно приходить со своими. В обед можно было оценить все разнообразие чайной посуды.

Кто-то заклеивал лазер у мышки скотчем и бумагой, чтобы мышка не работала. Очень долго коллеги не могли понять, в чем дело.

Одна дама отдала на подпись начальнику приказ с фразой «Расстрелять Иванова И. И». Начальник подписал не глядя. Приказ поместили на доску объявлений, отдел смеялся целый день. Это было 1 апреля 1983 года.

Кто-то нашел фотографию австралийского аборигена, который был очень похож на коллегу. Через связистов, чтобы было правдоподобнее, этому человеку прислали письмо о том, что он является наследником древнего родового копья. Коллега поверил.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/yuzhnouraltsy-podelilis-luchshimi-rozygryshami-ot-kolleg-na-1-aprelya/