В этом году ремонт дорог в Озерске охватит более 20 улиц

- Отмечу, что на текущий ремонт дорог в 2021 году средств выделено больше, чем в прошлом году – более 56 миллионов. Составлен график проведения ремонта, часть контрактов заключена. Когда температура воздуха стабилизируется, будет выше +10 градусов, дорожное полотно на улицах округа начнут приводить в надлежащее состояние. Проведено несколько электронных аукционов, часть контрактов уже подписана, часть находится на стадии подписания, - комментирует первый заместитель главы округа Иван Сбитнев.
Одной из первых начнут ремонтировать улицу Кыштымскую. Состояние дорожного полотна на этом участке вызывает серьезные нарекания у озерских автовладельцев.
- Эта улица является одной из важных транспортных артерий – по ней передвигаются и большегрузные, и легковые автомобили. Кроме того, на Кыштымской работают продуктовые магазины, магазины стройматериалов, автозапчастей, столовые, кафе, поэтому качественное дорожное покрытие на Кыштымской должно обеспечить безопасность передвижения для автовладельцев, - считает председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа