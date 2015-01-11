2021-04-02YEKT08:00:00 | Губерния Проект ЮУрГУ по поиску эффективных препаратов от коронавируса выиграл грант БРИКС Источник: пресс-служба ЮУрГУ









Проект, направленный на поиск средства от коронавирусной инфекции, получил грант БРИКС. Исследованием занимаются ученые ЮУрГУ вместе с иностранными коллегами. Им предстоит протестировать эффективность давно известных лекарственных средств, а также оценить влияние на борьбу с болезнью концентрированных природных веществ.Команда исследователей, состоящая из ученых Южно-Уральского государственного университета и их коллег из стран БРИКС, занимается перепрофилированием лекарств и проверкой перспективных соединений против основной протеазы и РНК-зависимой РНК-полимеразы SARS-CoV-2. Этот перспективный проект отметили на конкурсе, проводимом организациями-участниками рамочной программы БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций и РФФИ. Всего 8 проектов из 111 получили поддержку РФФИ.«Тысячи исследовательских групп в мире занимаются проблемой COVID-19, и получение нами гранта демонстрирует, что ЮУрГУ является одним из лидеров в этой области. Теперь у нашей команды есть два года, чтобы продемонстрировать результат. Объем финансирования проекта составит пять миллионов рублей ежегодно, это поможет провести все необходимые испытания и использовать результаты нашего исследования в медицине», — рассказал начальник Научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств Владимир Потемкин.Ученые выделили восемь эффективных лекарственных средств, которые уже сейчас используются врачами для лечения различных заболеваний, в том числе и вирусных. Согласно теоретическим исследованиям, препараты могут бороться с коронавирусом. Теперь команде исследователей предстоят биологические тестирования.Кроме того, ученые заняты поиском природных веществ, которые могут бороться с коронавирусом. В малых дозах они не оказывают должного влияния, но ученые ЮУрГУ провели расчеты, выяснив, в какой концентрации вещества могут работать против коронавирусной инфекции.Когда эффективность лекарственных средств и природных веществ будет доказана, команда исследователей оформит патент на открытие и заключит соглашение о конфиденциальности. После этого результатами работы коллектива можно будет пользоваться, назначая лечение коронавирусным пациентам.Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) в Год науки и технологий ЮУрГУ примет участие в конкурсе по программе «Приоритет–2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ). Источник: пресс-служба ЮУрГУПроект, направленный на поиск средства от коронавирусной инфекции, получил грант БРИКС. Исследованием занимаются ученые ЮУрГУ вместе с иностранными коллегами. Им предстоит протестировать эффективность давно известных лекарственных средств, а также оценить влияние на борьбу с болезнью концентрированных природных веществ.Команда исследователей, состоящая из ученых Южно-Уральского государственного университета и их коллег из стран БРИКС, занимается перепрофилированием лекарств и проверкой перспективных соединений против основной протеазы и РНК-зависимой РНК-полимеразы SARS-CoV-2. Этот перспективный проект отметили на конкурсе, проводимом организациями-участниками рамочной программы БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций и РФФИ. Всего 8 проектов из 111 получили поддержку РФФИ.«Тысячи исследовательских групп в мире занимаются проблемой COVID-19, и получение нами гранта демонстрирует, что ЮУрГУ является одним из лидеров в этой области. Теперь у нашей команды есть два года, чтобы продемонстрировать результат. Объем финансирования проекта составит пять миллионов рублей ежегодно, это поможет провести все необходимые испытания и использовать результаты нашего исследования в медицине», — рассказал начальник Научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств.Ученые выделили восемь эффективных лекарственных средств, которые уже сейчас используются врачами для лечения различных заболеваний, в том числе и вирусных. Согласно теоретическим исследованиям, препараты могут бороться с коронавирусом. Теперь команде исследователей предстоят биологические тестирования.Кроме того, ученые заняты поиском природных веществ, которые могут бороться с коронавирусом. В малых дозах они не оказывают должного влияния, но ученые ЮУрГУ провели расчеты, выяснив, в какой концентрации вещества могут работать против коронавирусной инфекции.Когда эффективность лекарственных средств и природных веществ будет доказана, команда исследователей оформит патент на открытие и заключит соглашение о конфиденциальности. После этого результатами работы коллектива можно будет пользоваться, назначая лечение коронавирусным пациентам.Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) в Год науки и технологий ЮУрГУ примет участие в конкурсе по программе «Приоритет–2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ). AzAzA 2021-04-02YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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