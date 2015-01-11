Студенты института культуры будут представлять Челябинск на фестивале в Москве

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт приняла участие в открытии инновационной площадки проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» на базе Челябинской областной детской клинической больницы. Программа нацелена на создание полноценной образовательной среды для тяжело и длительно болеющих детей, находящихся в стационарах или при лечении на дому. «Важно, чтобы ребята продолжали общаться со своими сверстниками и оставались включенными в школьную программу. Такая современная, технически оснащенная школа теперь есть на территории больницы», – отметила Ирина Гехт.Одной из задач обучения в госпитальной школе является развитие коммуникации ребенка со сверстниками и создание условий для возвращения к полноценной жизни после длительного лечения. Образовательный процесс учитывает все требования к взаимодействию с тяжелобольными детьми в период их лечения и реабилитации.«Здорово, когда, получая высококлассное лечение в стенах медучреждения, ребенок получает и знания на том же уровне. Сохраняя здоровье, мы сохраняем знания. Сюда приходят отличные специалисты и обучают детей, что, безусловно, идет на пользу ребятам», – подчеркнул министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.Поддержку образовательных устремлений детей и подростков осуществляют преподаватели МАОУ СОШ№ 153 и работники психолого-педагогической службы ЧОДКБ в отделениях онкологии и гематологии, нейрохирургии, офтальмологии, гнойной хирургии, травматологии и ортопедии, кардиологии и ревматологии, неврологии, пульмонологии, эндокринологии, аллергологии, иммунологии, гастроэнтерологии и нефрологии, а также в отделениях реабилитации и санаторного лечения.«Сегодня парадигма госпитального образования сильно изменилась. Миссия госпитального педагога, по нашему мнению, – максимально наполнить каждый день ребенка, находящегося на длительном лечении, эмоциями и шагами, ведущими к развитию и восстановлению. Госпитальные педагоги помогают детям не потерять вкус к жизни, несмотря на сложные диагнозы продолжить образование и жить полноценной жизнью, которой должен жить каждый ребенок в нашей стране», – подчеркнул руководитель проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» Сергей Шариков.Образовательный проект госпитальных школ России «УчимЗнаем» учрежден в 2014 году и нацелен на создание полноценной образовательной среды для тяжело и длительно болеющих детей при нахождении их в стационарах медицинских учреждений или при лечении на дому. На данный момент созданы госпитальные школы проекта «УчимЗнаем» в 40 субъектах РФ. Ежегодно образование в госпитальных школах получают более 35 тысяч школьников, с которыми работают более 5000 специально подготовленных госпитальных педагогов. Подробнее
Минсельхоз Челябинской области объявил отбор получателей стимулирующих субсидий по четырем направлениям финансового обеспечения затрат: на производство молока; на развитие специализированного мясного скотоводства; на производство овощей открытого грунта; на обеспечение прироста масличных культур. Порядок и условия выплаты субсидий на стимулирование этих подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования утверждены 26 марта постановлением областного правительства. Процедура отбора будет проходить со 2 апреля по 4 мая включительно, сообщает минсельхоз. В соответствии с новым законодательством выплата стимулирующих субсидий осуществляется на условиях отбора получателей. Новый формат сбора и обработки документов введен федеральным постановлением №1492. В соответствии с ним все без исключения субсидии будут предоставляться по результатам отбора получателей: гранты – по результатам конкурсного отбора, компенсирующие субсидии на возмещение затрат – по запросу предложений. Направление выплаты стимулирующих субсидий определяется в соответствии с федеральным перечнем приоритетных подотраслей, выплаты осуществляются на условиях софинансирования – из регионального и федерального бюджетов. Все сроки приема и рассмотрения документов также определены нормативным федеральным документом.Со 2 апреля по 4 мая участники отбора, которыми могут быть физические и юридические лица, подтвердившие статус сельхозтоваропроизводителей в соответствии со статьей 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» (за исключением ведущих личное подсобное хозяйство граждан и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), предоставляют документы на рассмотрение в соответствии с утвержденными правилами. После проверки документов прошедшие отбор сельхозтоваропроизводители признаются победителями отбора, перечень победителей направляется в областное министерство финансов, а затем – в управление федерального казначейства. Победители отбора, получившие соответствующее извещение, обращаются в федеральное казначейство для открытия лицевого счета, куда и поступят средства субсидии.Сразу после открытия лицевого счета, чтобы получить субсидию, каждый получатель заключает соглашение с региональным минсельхозом в системе «Электронный бюджет», в котором берет на себя обязательства достигнуть определенного результата. Например, для семейных ферм — грантополучателей – это ежегодный 10-процентный прирост в течение трех лет объема сельскохозяйственной продукции.В 2021 году в качестве стимулирующих субсидий на производство молока будет направлено 55,09 млн руб., на развитие специализированного мясного скотоводства — 35,06 млн руб., на производство овощей открытого грунта – 10 млн рублей, на обеспечение прироста масличных культур - 15,5 млн руб.Направлениями расходов в растениеводстве, источником финансового обеспечения которых является субсидия, являются затраты на приобретение районированных кондиционных семян, включенных в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию на Урале, и соответствующих определенным ГОСТам, а также пестицидов, включенных в Государственный каталог и разрешенных на территории Российской Федерации. Эти мероприятия позволят увеличить объем производства масличных культур и овощей открытого грунта. Субсидии рассчитываются на 1 гектар фактической посевной площади в предыдущем году.Среди направлений расходов в животноводстве, которые финансируются за счет субсидий, — приобретение кормов для крупного рогатого скота, закупка ГСМ и оплата электроэнергии на фермах, закупка ветеринарных препаратов и медикаментов, получение ветеринарных услуг. Получатели субсидий должны демонстрировать хорошие производственные показатели: иметь не меньше 20 голов молочных или мясных коров (маточного поголовья), получить в предыдущем году не менее 4000 килограммов молока в среднем от каждой коровы (для получателей субсидий на производство молока), достичь среднесуточного привеса молодняка КРС в предыдущем году не менее 500 граммов (для получателей субсидий на развитие специализированного мясного скотоводства).Позже будет объявлен отбор получателей еще по трем направлениям выплаты субсидий: на финансовое обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства зерновых и зернобобовых культур (148,6 млн руб.), на возмещение затрат на закладку многолетних насаждений (40,9 млн руб.) и на выплату грантов на развитие семейных ферм (40 млн руб.).В ближайшее время будет объявлен отбор получателей субсидий на компенсацию части затрат производителям муки на закупку продовольственной пшеницы (финансирование - 224,6 млн руб.), а также производителям хлеба и булочных изделий (финансирование – 34,5 млн рублей). Соответствующее постановление правительства Челябинской области уже подписано.Также в апреле планируется объявить отбор на выплату компенсирующих субсидий (общее финансирование затрат по нескольким направлениям составит 479,8 млн рублей). В целом на выплату субсидий сельхозтоваропроизводителям в 2021 году из федерального и регионального бюджетов будет направлено 1 млрд 682 млн рублей. Подробнее
1 апреля губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Помимо собственно борьбы с мздоимством участники обсудили еще несколько вопросов Подробнее
С 13 по 30 апреля в театральном центре «На Страстном» пройдет XVII Московский международный фестиваль студенческих спектаклей «Твой шанс». Южный Урал будут представлять студенты Челябинского института культуры, сообщает министерство культуры.В афишу фестиваля вошли лучшие студенческие спектакли ведущих театральных вузов Москвы, Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Саратова, Ярославля, Санкт-Петербурга. Среди мастеров курсов, выпускные спектакли которых покажет фестиваль «Твой шанс», Константин Райкин, Владимир Машков, Валерий Гаркалин, Андрей Кончаловский, Павел Любимцев и другие мастера сцены из Москвы и регионов России.Кроме того, в онлайн-формате желающие смогут посмотреть работы театральных вузов из Сингапура, Великобритании, Италии, Болгарии, Польши, Франции, Хорватии, Латвии и других стран.Студенты выпускного курса Челябинского института культуры представят на фестивале дипломный спектакль «Молоко», поставленный по пьесе современного драматурга Елены Мавроматис.Пьеса была написана в 2008 году, и в ней точно угадана одна из наиболее живых проблем нашего времени – отсутствие открытого общения между людьми, неумения или нежелания любить, быть чутким к интересам других. Автор решает проблему мистическим способом: предлагает героям принять некий волшебный эликсир – грудное молоко. Спектакль поставлен руководителем курса, режиссером Камерного театра Олегом Хаповым. Челябинцы покажут свой спектакль 22 апреля.
Источник: пресс-служба минкультуры Челябинской области