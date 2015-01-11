» Автозавод «Урал» при участии ФРП наращивает производство комплектующих

«Автомобильный завод «Урал» с привлечением средств льготного займа Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) модернизирует и увеличит собственное производство рам для грузовых автомобилей «Урал». Реализация проекта позволит изменить технологию их изготовления и обеспечить выпуск лонжеронов рам по конкурентоспособной стоимости при росте объёмов производства автомобилей. Экспертный совет Фонда уже одобрил заём.«Мы планируем реализовать довольно амбициозный проект, который в итоге позволит увеличить число производимых автомобилей примерно на 60%, с 9 до 14,4 тысяч в год. Но для этого нужно провести масштабную модернизацию оборудования. Часть расходов на неё мы покроем из собственных средств, но больше половины необходимых затрат планируем произвести с помощью льготного финансирования. Такие крупные займы, какой необходим нам, выдаёт только федеральный Фонд развития промышленности. Но нам было бы гораздо сложнее и дольше идти к его получению, если бы не консультационная поддержка ФРП Челябинской области, за что мы очень благодарны его экспертам», - рассказывает генеральный директор АЗ «Урал» Павел Яковлев.Общий бюджет проекта составляет 386,9 млн рублей, из них 240 млн рублей – средства льготного займа ФРП, которые будут выданы по программе «Комплектующие изделия».На эти деньги руководство завода планирует приобрести российское и импортное оборудование: линию перфорации и перегиба лонжеронов, моечный агрегат для них, оборудование для холодной клепки рам и оснастку для штамповки цельных лонжеронов и усилителей. «Автозавод «Урал» - одно из крупнейших машиностроительных предприятий страны, гордость нашего региона, визитная карточка его промышленности. Завод единственный в области участвует сразу в двух важнейших национальных проектах - «Производительность труда» и «Международная кооперация и экспорт». Причём в обоих значится в числе лидеров. Правительство области и региональный Минпром всегда с готовностью поддерживают такие производства и в ходе нацпроектов, и в рамках других мер господдержки. Наша глобальная цель – создать на базе миасского автозавода центр грузового автомобилестроения, не уступающий «КАМАЗу». Ведь стабильная работа таких промышленных гигантов – это залог комплексного развития всей экономики области», - уверен министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.Помощь ФРП даст предприятию возможность нарастить объёмы производства не только готовых грузовиков, но и комплектующих к ним - лонжеронов и усилителей – с 35 до 54 тысяч штук в год, наладив таким образом полноценное собственное производство рам для «Уралов». Рама - основной элемент их конструкции. В её состав входят лонжероны - U-образные швеллеры переменного или постоянного сечения по длине. Сейчас «узкое» место при изготовлении рам – линия сверления лонжеронов, состоящая из радиально-сверлильных станков. Из-за нехватки производственных мощностей оборудования она ежедневно работает в три смены, включая выходные и праздники. Реализация проекта позволит изменить технологию изготовления рам путем внедрения перфорации. «Развитие таких отраслевых флагманов, как АЗ «Урал», автоматически влечёт за собой развитие малого и среднего бизнеса, включённого в их производственные цепочки. Поэтому мы были рады помочь автозаводу, с которым давно и плодотворно сотрудничаем по разным направлениям, в работе с федеральными коллегами. Тем более, что льготное финансирование – всегда взаимовыгодное сотрудничество, ведь это возвратные деньги. Доказательством чему является тот факт, что за первый квартал текущего года наш Фонд через займы промышленным предприятиям на развитие производства привлёк в экономику области уже более 700 млн рублей», - говорит директор регионального ФРП Сергей Казаков.Прежде, чем ФРП предоставит льготный заём, с миасским автозаводом будет подписан договор, фиксирующий обязательства сторон.***Автомобильный завод «Урал» (г.Миасс)- один из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Выпускает полноприводные грузовые автомобили и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью от 4 до 20 т; вахтовые автобусы на базе полноприводных автомобилей с колесными формулами 4х4 и 6х6; грузопассажирские автомобили. А также дорожные грузовики с колесной формулой 6х4: самосвалы, седельные тягачи, шасси под установку различной спецтехники. Флагманская модель предприятия – автомобиль «Урал NEXT». Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин. Это вахтовые автобусы, подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства. Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке полноприводных грузовых автомобилей – около 30%.Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.Программы федерального и регионального Фондов позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. В частности, программа «Комплектующие изделия» призвана повысить уровень локализации производства конечной российской продукции.Соглашение федерального ФРП с региональным Фондом развития промышленности даёт возможность получать займы по совместным программам. Кроме того, ФРП Челябинской области разработал и реализует несколько собственных программ господдержки промышленных предприятий.