2021-04-02YEKT15:00:00 | Губерния В Челябинской областной детской больнице открылась инновационная площадка проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» Источник: пресс-служба проекта «УчимЗнаем»









Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт приняла участие в открытии инновационной площадки проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» на базе Челябинской областной детской клинической больницы. Программа нацелена на создание полноценной образовательной среды для тяжело и длительно болеющих детей, находящихся в стационарах или при лечении на дому.«Важно, чтобы ребята продолжали общаться со своими сверстниками и оставались включенными в школьную программу. Такая современная, технически оснащенная школа теперь есть на территории больницы», – отметила Ирина Гехт.Одной из задач обучения в госпитальной школе является развитие коммуникации ребенка со сверстниками и создание условий для возвращения к полноценной жизни после длительного лечения. Образовательный процесс учитывает все требования к взаимодействию с тяжелобольными детьми в период их лечения и реабилитации.«Здорово, когда, получая высококлассное лечение в стенах медучреждения, ребенок получает и знания на том же уровне. Сохраняя здоровье, мы сохраняем знания. Сюда приходят отличные специалисты и обучают детей, что, безусловно, идет на пользу ребятам», – подчеркнул министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.Поддержку образовательных устремлений детей и подростков осуществляют преподаватели МАОУ СОШ№ 153 и работники психолого-педагогической службы ЧОДКБ в отделениях онкологии и гематологии, нейрохирургии, офтальмологии, гнойной хирургии, травматологии и ортопедии, кардиологии и ревматологии, неврологии, пульмонологии, эндокринологии, аллергологии, иммунологии, гастроэнтерологии и нефрологии, а также в отделениях реабилитации и санаторного лечения.«Сегодня парадигма госпитального образования сильно изменилась. Миссия госпитального педагога, по нашему мнению, – максимально наполнить каждый день ребенка, находящегося на длительном лечении, эмоциями и шагами, ведущими к развитию и восстановлению. Госпитальные педагоги помогают детям не потерять вкус к жизни, несмотря на сложные диагнозы продолжить образование и жить полноценной жизнью, которой должен жить каждый ребенок в нашей стране», – подчеркнул руководитель проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» Сергей Шариков.Образовательный проект госпитальных школ России «УчимЗнаем» учрежден в 2014 году и нацелен на создание полноценной образовательной среды для тяжело и длительно болеющих детей при нахождении их в стационарах медицинских учреждений или при лечении на дому. На данный момент созданы госпитальные школы проекта «УчимЗнаем» в 40 субъектах РФ. Ежегодно образование в госпитальных школах получают более 35 тысяч школьников, с которыми работают более 5000 специально подготовленных госпитальных педагогов. Источник: пресс-служба проекта «УчимЗнаем»Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт приняла участие в открытии инновационной площадки проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» на базе Челябинской областной детской клинической больницы. Программа нацелена на создание полноценной образовательной среды для тяжело и длительно болеющих детей, находящихся в стационарах или при лечении на дому.«Важно, чтобы ребята продолжали общаться со своими сверстниками и оставались включенными в школьную программу. Такая современная, технически оснащенная школа теперь есть на территории больницы», – отметила.Одной из задач обучения в госпитальной школе является развитие коммуникации ребенка со сверстниками и создание условий для возвращения к полноценной жизни после длительного лечения. Образовательный процесс учитывает все требования к взаимодействию с тяжелобольными детьми в период их лечения и реабилитации.«Здорово, когда, получая высококлассное лечение в стенах медучреждения, ребенок получает и знания на том же уровне. Сохраняя здоровье, мы сохраняем знания. Сюда приходят отличные специалисты и обучают детей, что, безусловно, идет на пользу ребятам», – подчеркнул министр здравоохранения Челябинской области.Поддержку образовательных устремлений детей и подростков осуществляют преподаватели МАОУ СОШ№ 153 и работники психолого-педагогической службы ЧОДКБ в отделениях онкологии и гематологии, нейрохирургии, офтальмологии, гнойной хирургии, травматологии и ортопедии, кардиологии и ревматологии, неврологии, пульмонологии, эндокринологии, аллергологии, иммунологии, гастроэнтерологии и нефрологии, а также в отделениях реабилитации и санаторного лечения.«Сегодня парадигма госпитального образования сильно изменилась. Миссия госпитального педагога, по нашему мнению, – максимально наполнить каждый день ребенка, находящегося на длительном лечении, эмоциями и шагами, ведущими к развитию и восстановлению. Госпитальные педагоги помогают детям не потерять вкус к жизни, несмотря на сложные диагнозы продолжить образование и жить полноценной жизнью, которой должен жить каждый ребенок в нашей стране», – подчеркнул руководитель проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем».Образовательный проект госпитальных школ России «УчимЗнаем» учрежден в 2014 году и нацелен на создание полноценной образовательной среды для тяжело и длительно болеющих детей при нахождении их в стационарах медицинских учреждений или при лечении на дому. На данный момент созданы госпитальные школы проекта «УчимЗнаем» в 40 субъектах РФ. Ежегодно образование в госпитальных школах получают более 35 тысяч школьников, с которыми работают более 5000 специально подготовленных госпитальных педагогов. AzAzA 2021-04-02YEKT15:00:00 Нашли ошибку? 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