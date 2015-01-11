2021-04-05YEKT06:00:00 | Губерния В главной больнице Южного Урала проводят реабилитацию пациентов после COVID-19 Источник: пресс-служба ЧОДКБ









После пандемии новой коронавирусной инфекции в мире появились новые термины. Один из которых – постковидный синдром, с жалобами на который обращаются почти все пациенты, перенесшие заболевание. У некоторых пациентов жалобы сохраняются до 12 месяцев.«Это может быть сердцебиение, длительная одышка, астенический синдром, – пояснила Анна Мищенко, заведующая отделением терапии консультативной поликлиники ЧОКБ. – Пациенты могут жаловаться на повышенную утомляемость. Очень длительное время идет восстановление пациента. У некоторых сохраняется сухой, иногда надсадный кашель, который не имеет других клинических проявлений».Специалисты отмечают, что чаще всего страдают дыхательная и сердечно-сосудистая системы организма. В числе постковидных осложнений – инсульты, инфаркты, тромбозы, а также нарушение сна, проблемы с памятью, отсутствие концентрации, утомляемость, депрессия. В отделении реабилитации ЧОКБ каждому пациенту назначают индивидуальный курс реабилитации. Это комплексная терапия, которая включает в себя различные виды дыхательной гимнастики, физической нагрузки и аппаратного физиолечения.«Пациентам с бронхолегочной патологией мы назначаем лазеротерапию по специально разработанным схемам. Она позволяет добиться дренажного эффекта, улучшить микроциркуляцию, убрать остаточные микроочаги воспаления и улучшить состояние иммунитета», – рассказала Евгения Давыдова, заведующая отделением реабилитации ЧОКБ.Пациентам, которые долгое время находились на искусственной вентиляции легких, назначают процедуру с применением импульсного электростатического поля. Эта процедура называется «глубокий осцилляторный массаж» на аппарате Элгос. Глубокая осцилляция — это результат действия переменного электростатического поля, которое создается между ручным аппликатором и поверхностью тела пациента с помощью прибора.«В результате процедуры ослабленная дыхательная мускулатура и дыхательные межпозвоночные и паравертебральные мышцы стимулируются и возвращаются к привычному режиму, в котором функционировали до болезни. Уже после 3-4 процедуры есть эффект. Пациенты называют это-мы раздышались. Эти процедуры дополняют обычный массаж», – отметила Евгения Давыдова.Если у пациента, уже в период амбулаторного лечения после ковида, на КТ обнаруживаются воспалительные очаги или плевральные сращения, то ему назначается рассасывающая терапия.«У нас есть физиотерапевтический комбайн, который позволяет в режиме гальванизации, с помощью лекарственных препаратов (ферменты кальция, йода и тп) через электроды посредством электрического тока точечно доставить к этим очагам рассасывающее вещество», – пояснила Евгения Давыдова.Пациентам с общей слабостью, головной болью, раздражительностью, выпадением волос рекомендуют дарсонвализацию (воздействие высокочастотного импульсного тока на кожу головы). Стимулируется кожа головы, волосяные луковицы и возвращается нормальный рост волос.Озонотерапию назначают в самых сложных случаях, когда пациент жалуется на апатию, упадок сил, отсутствие желание двигаться. Метод заключается во внутривенном введении физраствора, предварительно обогащенного кислородом.«Эта процедура предполагает использование низких доз кислорода, который, как известно, является сильным окислителем, – уточнила Евгения Давыдова. – Он восстанавливает поврежденные во время болезни свободными радикалами клеточные мембраны, уничтожает свободные радикалы, активирует антиоксидантную защиту клеток. А также активирует клетки иммунной системы и разбивает тромбы, стимулируя метаболизм».Большинству пациентов с постковидным синдромом назначают гипербарическую оксигенацию. Это метод лечения кислородом под повышенным давлением. Пациент укладывается в барокамеру, где искусственно повышается давление, чтобы организм усваивал кислород, также поступающий извне.«У нашего лечения очень много эффектов, – гордится Андрей Панов, заведующий отделением гипербарической оксигенации ЧОКБ. – Уменьшается дыхательная недостаточность, у пациентов с сосудистыми заболеваниями улучшается перфузия, постоянно мерзнущие конечности после сеанса обычно становятся теплыми. Отмечается антимикробный, противовоспалительный эффект. Пациенты после ковида отмечают улучшение общего самочувствия, уменьшение одышки, нормализуется сон. Проходит дискомфорт ЖКТ».Специалисты настаивают, что возвращение организма к доковидному состоянию невозможно без длительной и качественной реабилитации. Получить направление на нее можно на амбулаторном этапе долечивания или в период после болезни, обратившись в поликлинику по месту жительства или в отделение реабилитации ЧОКБ. Источник: пресс-служба ЧОДКБПосле пандемии новой коронавирусной инфекции в мире появились новые термины. Один из которых – постковидный синдром, с жалобами на который обращаются почти все пациенты, перенесшие заболевание. У некоторых пациентов жалобы сохраняются до 12 месяцев.«Это может быть сердцебиение, длительная одышка, астенический синдром, – пояснила, заведующая отделением терапии консультативной поликлиники ЧОКБ. – Пациенты могут жаловаться на повышенную утомляемость. Очень длительное время идет восстановление пациента. У некоторых сохраняется сухой, иногда надсадный кашель, который не имеет других клинических проявлений».Специалисты отмечают, что чаще всего страдают дыхательная и сердечно-сосудистая системы организма. В числе постковидных осложнений – инсульты, инфаркты, тромбозы, а также нарушение сна, проблемы с памятью, отсутствие концентрации, утомляемость, депрессия. В отделении реабилитации ЧОКБ каждому пациенту назначают индивидуальный курс реабилитации. Это комплексная терапия, которая включает в себя различные виды дыхательной гимнастики, физической нагрузки и аппаратного физиолечения.«Пациентам с бронхолегочной патологией мы назначаем лазеротерапию по специально разработанным схемам. Она позволяет добиться дренажного эффекта, улучшить микроциркуляцию, убрать остаточные микроочаги воспаления и улучшить состояние иммунитета», – рассказала, заведующая отделением реабилитации ЧОКБ.Пациентам, которые долгое время находились на искусственной вентиляции легких, назначают процедуру с применением импульсного электростатического поля. Эта процедура называется «глубокий осцилляторный массаж» на аппарате Элгос. Глубокая осцилляция — это результат действия переменного электростатического поля, которое создается между ручным аппликатором и поверхностью тела пациента с помощью прибора.«В результате процедуры ослабленная дыхательная мускулатура и дыхательные межпозвоночные и паравертебральные мышцы стимулируются и возвращаются к привычному режиму, в котором функционировали до болезни. Уже после 3-4 процедуры есть эффект. Пациенты называют это-мы раздышались. Эти процедуры дополняют обычный массаж», – отметила.Если у пациента, уже в период амбулаторного лечения после ковида, на КТ обнаруживаются воспалительные очаги или плевральные сращения, то ему назначается рассасывающая терапия.«У нас есть физиотерапевтический комбайн, который позволяет в режиме гальванизации, с помощью лекарственных препаратов (ферменты кальция, йода и тп) через электроды посредством электрического тока точечно доставить к этим очагам рассасывающее вещество», – пояснила.Пациентам с общей слабостью, головной болью, раздражительностью, выпадением волос рекомендуют дарсонвализацию (воздействие высокочастотного импульсного тока на кожу головы). Стимулируется кожа головы, волосяные луковицы и возвращается нормальный рост волос.Озонотерапию назначают в самых сложных случаях, когда пациент жалуется на апатию, упадок сил, отсутствие желание двигаться. Метод заключается во внутривенном введении физраствора, предварительно обогащенного кислородом.«Эта процедура предполагает использование низких доз кислорода, который, как известно, является сильным окислителем, – уточнила. – Он восстанавливает поврежденные во время болезни свободными радикалами клеточные мембраны, уничтожает свободные радикалы, активирует антиоксидантную защиту клеток. А также активирует клетки иммунной системы и разбивает тромбы, стимулируя метаболизм».Большинству пациентов с постковидным синдромом назначают гипербарическую оксигенацию. Это метод лечения кислородом под повышенным давлением. Пациент укладывается в барокамеру, где искусственно повышается давление, чтобы организм усваивал кислород, также поступающий извне.«У нашего лечения очень много эффектов, – гордится, заведующий отделением гипербарической оксигенации ЧОКБ. – Уменьшается дыхательная недостаточность, у пациентов с сосудистыми заболеваниями улучшается перфузия, постоянно мерзнущие конечности после сеанса обычно становятся теплыми. Отмечается антимикробный, противовоспалительный эффект. Пациенты после ковида отмечают улучшение общего самочувствия, уменьшение одышки, нормализуется сон. Проходит дискомфорт ЖКТ».Специалисты настаивают, что возвращение организма к доковидному состоянию невозможно без длительной и качественной реабилитации. Получить направление на нее можно на амбулаторном этапе долечивания или в период после болезни, обратившись в поликлинику по месту жительства или в отделение реабилитации ЧОКБ. AzAzA 2021-04-05YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! 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