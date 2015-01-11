Озерский театр «Наш дом» принял участие в III Международном фестивале камерных и моноспектаклей «Он.Она.Они»

В фестивале принимают участие театры Москвы, Санкт- Петербурга, Ярославля, Перми, Магнитогорска, Екатеринбурга. Показы зарубежных гостей из Словении, Германии, Турции, Аргентины, Казахстана проходидят в онлайн режиме. В шорт-лист попали 25 спектаклей профессиональных театров и студенческих работ, представляющих все театральные школы России.
Открытие фестиваля состоялось 2 апреля, среди первых театров, представивших свое творчество в этот день, был и «Наш дом» со спектаклем по мотивам «Ямы» Александра Куприна.
Авторская работа режиссера Никиты Золина, поставленная в 2017 году, сразу завоевала любовь озерского зрителя - на спектакль сложно купить билеты. А фестиваль любого уровня – это всегда экзамен, на котором необходимо покорить сердца театралов и профессионального жюри.
Актрисы Юлия Гусева, Ирина Костерина, Алла Зорина, Яна Поздеева, Анна Антонова, Александра Ельцова показали высокий уровень. С первых минут спектакля в зале повисла напряженная тишина, зритель внимательно следил за развитием событий. Захваченные действием члены жюри не всегда успевали вносить заметки в блокноты. Спектакль завершился продолжительными аплодисментами, вручением цветов и подарков исполнительницам ролей.
Из театрального института озерская делегация переместилась в Коляда-театр. Здесь участникам предстояло посмотреть два спектакля и поздним вечером поучаствовать в обсуждении представленных в первый фестивальный день творческих работ.
-В театре царит удивительная, теплая атмосфера, которую создает и поддерживает гостеприимный, хлебосольный хозяин, драматург, уникальный театральный деятель Николай Коляда. Он, собственно, стоял у входа в зал в качестве контролера и, пропустив в первую очередь зрителей, купивших билеты, а потом неимущих студентов, уточнил, где здесь озерчане, и мы, повинуясь широкому жесту маэстро, радостным гуськом прошагали в открытые двери зала, - отмечают сотрудники озерского театра, приехавшие на фестиваль.
Наталья Щербакова - театровед, кандидат искусствоведения, научный руководитель Школы театральной критики:
- Озерская труппа мне известна. Она очень музыкальна, неудивительно, что постановщик вводит в спектакль много музыкального материала. Весь этот разудалый фольклор очень удачно проникает в действие и с ним гармонирует. Особо хотела бы отметить моменты, продиктованные даже не текстом, а новые, придуманные актерами и режиссером. Тогда возникают необычные нюансы, происходят открытия, ради этого мы в театр и ходим.
Александр Дзюба – актер, режиссер, сценарист, основатель «Школы профессионального актерского тренинга»:
- Какие-то сверхсмыслы для меня открылись в истории, рассказанной вашим театром. Куприн для меня лично всегда был плотояден. И вдруг я почувствовал, что он стал вегетарианцем в хорошем смысле этого слова. Я увидел в этой женской истории какую-то духовность, причем очень современную, близкую. Стал участвовать в этом, максимально подключился.
Анатолий Праудин – председатель жюри, режиссер, лауреат Государственной премии РСФСР:
- Не отметить того, что на сцене очень красивые актрисы, было невозможно. Очень трогательный финал с правильным разворотом. Я сидел в отдалении, среди зрителей и когда спектакль завершался – слышал хлюпанья носом, видел, что слезы утирали – добиться такой реакции непросто, так что – спасибо, молодцы. Озерск, очевидно, город небольшой, но, судя по всему – театральный. Так что спасибо вам за то, что вы существуете и честно, самоотверженно трудитесь.
Театральный фестиваль в Екатеринбурге продолжается. Результаты будут известны 8 апреля.
Материал предоставлен театром «Наш дом».
Фото Владимира Оськина.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа