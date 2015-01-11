В Озерске осудили женщину за мошенничество с материнским капиталом

Озерский районный суд вынес приговор в отношении 31-летней женщины. Она признана виновной в мошенничестве при получении выплат. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Суд установил, что озерчанка, являясь владельцем материнского капитала, оформила договор целевого займа на сумму свыше 433 тысяч рублей якобы для улучшения жилищных условий. Однако выяснилось, что делать этого женщина не собиралась.
Она предоставила в УПФР документы, содержащие недостоверные сведения об улучшении жилищных условий. После этого на счет кредитного кооператива, где осужденная оформила заем, были перечислены средства материнского капитала. Обналиченные деньги молодая мать использовала по своему усмотрению.
В отношении нее было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат в крупном размере»).
«Озерский городской суд назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима»,
— сообщила старший помощник прокурора Наталья Мамаева.
На основании статьи 82 УК РФ осужденная будет отбывать наказание, когда ее ребенку, рожденному в прошлом году, исполнится 14 лет.
https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/v-ozerske-osudili-zhenshchinu-za-moshennichestvo-s-materinskim-kapitalom/