Жители Челябинской области смогут принять участие в фестивальном маршруте по странам мира

1 июня 2021 года, в 15:00 по московскому времени, в прямом эфире пройдет жеребьевка для определения последовательности проведения фестивалей в странах-участницах Всемирного движения «Карта мира» с июня 2022 года. Всемирное движение «Карта мира» – это миротворческая миссия за единение, дружбу между всеми странами и сохранение природных ресурсов планеты с помощью разных видов искусства при активном участии детей.Открытие Всемирного движения «Карта мира» состоялось 1 июня 2017 года в Москве с участием артистов и творческих коллективов из России, Китая, Италии, Бразилии, Испании, Болгарии, Эквадора, Перу, Кубы и других стран. В последующем мероприятия «Карта мира», представляющие собой фестивали, акции, лекции и семинары, конференции, выставки, флешмобы «Мы за мир без границ!», стали проходить во многих городах России и за ее пределами.Фестиваль «Карта мира» в каждой принимающей стране будет представлять собой мероприятия из концертных номеров стран-участниц на своих национальных языках продолжительностью не более 7 дней с интервалом в пять дней на прибытие в следующую страну. Во всемирном фестивальном маршруте все исполнители концертных номеров выступают только один раз, так как программа каждого мероприятия должна обновляться.Подробная информация о Всемирном движении «Карта мира» - на официальном сайте.