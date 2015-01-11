Объявлен набор компаний для участия в международной выставке «ИННОПРОМ 2021»

Центр поддержки экспорта Агентства международного сотрудничества Челябинской области открыл сбор заявок на участие в коллективном стенде региона на международной выставке «ИННОПРОМ 2021».«ИННОПРОМ» – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка России, где традиционно встречаются представители власти и промышленной бизнес-элиты страны. В этом году событие запланировано с 6 по 9 июля, тема – «Гибкое производство».Посетители выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.«Представить свою продукцию на стенде могут компании, зарегистрированные на территории Челябинской области, – говорит директор регионального Центра поддержки экспорта Наталья Кондакова. – Для отбора экспонентов будет создана комиссия. Кроме того, принять участие возможно и вне стенда, в формате бизнес-встреч и деловых переговоров, которые мы можем помочь организовать в рамках господдержки наших экспортоориентированных предприятий».Подать заявку на участие в коллективном стенде Челябинской области можно до 14 мая включительно на сайте exportchel.ru.