» Приглашаем принять участие в новом сезоне Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!»

Прими участие в новом сезоне Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!»
В этом году конкурс во второй раз проходит в онлайн-формате, но уже в другой социальной сети – «ВКонтакте» (Ссылка - https://vk.com/club195798702).
Участников ждут две номинации:
Видеономинация «Передай привет в будущее» – видеоролик, записанный вместе с Созидателем с пожеланиями будущим поколениям.
Аудиономинация «Запиши подкаст о Созидателе» – аудиофайл с кратким рассказом о жизненном пути героя, выбранного автором.
Длительность каждой работы – не более трех минут. Победителей конкурса в каждой из номинаций ждут призы!
Для участия в конкурсе необходимо:
загрузить творческую работу в свой аккаунт «ВКонтакте»;
открыть страницу на время проведения конкурса;
подписаться на группы организатора «Атомные города» и конкурса «Слава Созидателям!» ;
лайкнуть публикацию о конкурсе в группе «Слава Созидателям!» и отметить в комментариях под ней одного друга;
поставить под своей работой хештеги: #приветвбудущее или #подкастосозидателе и #славасозидателям;
оставить под своей работой ссылки на официальные группы организатора (https://vk.com/atomgoroda) и конкурса (https://vk.com/club195798702 );
в номинации «Запиши подкаст о Созидателе» сопроводить творческую работу текстовой расшифровкой и фотографией Созидателя.
В конкурсе могут принимать участие ученики 1-11 классов. У конкурсной работы может быть только один автор и один герой. Автор может участвовать в нескольких номинациях. Заимствование материалов творческой работы из Интернета не допускается. Более подробная информация – в Положении о конкурсе на официальном сайте: https://slava-sozidatelyam.ru/polozhenie-2021