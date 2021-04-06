В округе продолжается модернизация систем наружного освещения улиц и дворов

За последние два года управление капитального строительства и благоустройства организовало работы по ремонту объектов наружного освещения суммарно на 8 километрах сетей освещения. Порядка 800 новых светодиодных светильников установлено в Озерске: на ул. Матросова, ул. Калинина, ул. Менделеева, ул. Свердлова, ул. Космонавтов, Царевского, ул. Музрукова, ул. Бажова, ул. Дзержинского, ул. Иртяшской, на ул. Челябинской, ул. Пушкина, на пр. К. Маркса, ул. Герцена, ул. Строительная, в пер. Советском, ул. Ермолаева, ул. Комсомольская, ул. Ленинградская, ул. Октябрьская, ул. Верхняя, в микрорайоне Заозёрный, в посёлке Татыш: на ул. Мира, ул. Заводской, ул. Залесского, ул. Южной. Кроме того, 75 щитов управления наружным освещением были оснащены средствами дистанционного контроля и управления, а также
современными средствами защитной автоматики.
В 2021 году запланирован ремонт объектов наружного освещения на улицах: Челябинская, Октябрьская, Семенова, Колыванова, Уральская, Набережная.
По муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» было выполнено освещение дворовых территорий по адресам: ул. Свердлова, д.3. д.5; ул.Уральская.д.11, д.13; ул. Советская, д. 31, ул. Семашко, д.1; пр. Ленина, д. 83; пр. Победы, д.25.
В этом году по муниципальной программе запланирована модернизация освещения во дворах по адресам: пр. Карла Маркса, д. 6, д.8; ул. Свердлова, д.53.
По региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества МКД» выполнено освещение дворовых территорий энергосберегающими фасадными светильниками, оборудованными фотореле по адресам: ул. Строительная, д.32, д.34; пр. Ленина, д.9, д.11, д.39. д.57, д.70; ул. Южная, д.1, д.2; ул. Трудящихся, д.7.д.;29; ул. Маяковского. д.1; ул. Советская, д. 4, д.7.
Запланировано по данной программе оборудовать освещение: по пр. Ленина, д.21, д.32, д.55; ул. Восточная, д.10; ул. Лермонтова, д.12, д.21; ул. Маяковского, д. 2, д.4; ул. Мира, д.4, д.6, д.8, д.16а, д.20, д.22, д.26, д.28, д.34, д.36; ул. Пушкина, д.5, д.7; д.38; ул. Свердлова, д.29; ул. Трудящихся, д.15а, д.17, д. 2, д.6, д.8.
Кроме того, монтаж наружного освещения на фасадах многоквартирных домов был инициирован депутатами фракции «Единая Россия» по желанию большинства собственников данных домов, которые обратились к своим депутатам на округах с коллективными заявлениями. Наружное освещение выполнено фасадными светильниками с энергосберегающими светодиодными лампами по адресам: Космонавтов, д. 3, д. 5, пр. Победы, д.55; ул. Менделеева,4 пр. Ленина, д.74. д.78; ул.Студенческая,3; ул. Свердлова, д.2; ул. Набережная, д.41; ул. Советская, д.48. Также по инициативе и решению общего собрания собственников установлены фасадные светильники в домах: по ул. Свердлова, д.18; ул. Кирова, д.22 и на ряде других адресов.
– За предыдущие пять лет мои коллеги по депутатскому корпусу, и, я думаю, что и жители округа увидели какими яркими и светлыми стали проспекты Ленина и Победы, улица Семёнова и бульвар Гайдара, – отметил депутат фракции «Единая Россия» в Собрании депутатов Вадим Каримов. – Новое светодиодное оборудование позволило водителям и пешеходам намного комфортнее чувствовать себя в вечернее и ночное время. Это очень важно, поскольку это прежде всего безопасность. Кроме того, часть средств была направлена на модернизацию дворового освещения, от которого зависит удобство жителей округа.
Я считаю, что это одно из самых острых и важных направлений работы, его надо обязательно продолжать. Переход на новое современное светодиодное оборудование позволяет не только обеспечить комфортный уровень освещённости, но и экономить бюджетные средства на обслуживании системы наружного освещения.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа