На Южном Урале стартует новый проект для молодых семей

Молодежный ресурсный Центр запускает спецпроект для молодых семей Южного Урала «PRО_Фэмили», в котором парням и девушкам расскажут о тонкостях семейного быта и воспитания детей.В серии семинаров и онлайн мастер-классов профильные специалисты разберут вопросы здоровья и воспитания детей, семейной психологии и устройства в детский сад, а также окажут правовую помощь и проведут консультации по женскому здоровью. Проект направлен на консультативную поддержку молодых семей до 35 лет, воспитывающих детей, а также бездетных семей, задумывающихся о ребенке.
Первый семинар проекта состоится уже 7 апреля и будет посвящен изменениям условий оформления соцвыплат на детей от 3 до 7 лет. Спикер – Коляда Наталья Александровна, начальник управления правового сопровождения мер социальной поддержки министерства социальных отношений Челябинской области. Она расскажет о новых размерах и критериях получения пособий, а также «подводных камнях» при подаче заявлений.