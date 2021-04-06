6 апреля – день рождения поселка Метлино

Поздравляем вас с основанием вашего поселка на территории Озерского городского округа. 65 лет назад метлинцы начали обживаться на новом месте и внесли в историю всей страны, атомной отрасли свой значительный вклад.
Сегодня вы продолжаете традиции своих предшественников: в Метлино жили и живут люди активные, настоящие патриоты своей малой Родины – любящие поселок и работающие для его процветания. Мы считаем, что вы заслуживаете отдельного внимания, в рамках своих полномочий органы местного самоуправления делают максимально возможное, чтобы Метлино развивалось.
Надеемся, что нашими общими усилиями жизнь в поселке будет меняться к лучшему год от года, и он будет не только уютным для представителей старшего поколения, но и станет комфортным и привлекательным для молодежи.
Желаем вам счастья, здоровья, успехов вам во всех ваших добрых делах, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!
Глава Озерского городского округа
Е.Ю. Щербаков
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа
С.Н. Гергенрейдер
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа