В Озерске откроется современный акустический филармонический зал

7 апреля в Озерске состоится знаменательное событие: в Детской музыкальной школе №1 будет открыт современный акустический филармонический зал.

По этому случаю для 400 юных музыкантов, их педагогов и родителей на новой сцене выступит выдающийся пианист, Народный артист России Денис Мацуев.

-Для меня и моей семьи это особенное событие: в музыкальной школе №1 более 20 лет преподавала моя бабушка, человек беззаветно преданный музыке и оставивший о себе самые теплые воспоминания у коллег и многочисленных учеников, - говорит инициатор благотворительного проекта Андрей Комаров.

Создание филармонического зала, в котором использовано световое и звуковое оборудование лучших мировых поставщиков, – лишь часть задуманной комплексной реконструкции и обновления материально-технического фонда ведущего музыкального образовательного учреждения Озерска, в котором проходят обучение 600 юных горожан.

Современная площадка позволит принимать российских и международных звезд классической музыки и станет центром притяжения и культурного развития для всех жителей Озерска, будет способствовать всестороннему развитию молодого поколения, воспитывать его интерес к классической музыке с ранних лет. Обновленная инфраструктура позволит готовить одаренных детей к поступлению в ведущие специальные учебные заведения страны.

Трансляция церемонии открытия нового филармонического зала в Детской музыкальной школе города Озерска будет доступна с 13 часов по уральскому времени в профиле Инстаграм @andrey_i_komarov.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/46476/