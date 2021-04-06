Южноуральские общественники прошли обучение для повышения эффективности своей проектной деятельности

Южно-Уральский межнациональный ресурсный центр собрал представителей общественных объединений Челябинской области для изучения возможностей в проектной деятельности, сообщает АНО «Зеленый фонарь».В минувшие выходные в МКУ «Центр народного единства» прошел двухдневный интенсив «Ресурсы объединения: как сберечь и приумножить». Ведущим тренинга выступил федеральный эксперт международных межправительственных и благотворительных организаций, специалист по развитию НКО Мехти Ализаде. Участниками стали 30 активистов, осуществляющие деятельность в сфере межнационального сотрудничества, гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания.По словам тренера, автор и руководитель проекта – это лидер, от которого зависит идея проекта и то, как она будет воплощена в жизнь, какие ресурсы и возможности будут использованы. Игры, методики и наработки, привезенные Мехти Ализаде, были ориентированы на решение проблем, возникающих в разработке проекта и привлечении новых возможностей для его реализации. Вместе с экспертом участники также определили свою роль, которую они отводят себе в проектной деятельности организации. Авторы инициатив презентовали свои проекты, поделились своими планами и определили, какие ресурсы потребуются для каждого проекта.Для создателей лучших инициатив запланировано дальнейшее обучение по продвижению проекта в социальных сетях, созданию команды и оформлению проекта.Обучение проходит в рамках проекта «Школа лидерства «ЭтноSmart», реализуемого АНО «Зеленый фонарь» при поддержке Фонда президентских грантов, администрации города Челябинска и Ассамблеи народов Челябинской области.