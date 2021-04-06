2021-04-06YEKT11:00:00 | Губерния О действующих ограничениях на пересечение российско-казахстанской границы Источник: Фото из открытых источников









Получение иностранными гражданами пропуска в пограничную зону не является достаточным основанием для пересечения государственной границы, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области информирует, что в период действия распоряжений Правительства РФ от 16 марта 2020 года № 635-р «О временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства» и от 27 марта 2020 года № 763-р «О мерах по предупреждению проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции» для иностранных граждан ограничения на пересечение границы не применяются в случаях:однократного выезда в страну гражданства в случае постоянного проживания и нахождения в России;студентов, аспирантов, ординаторов, слушателей подготовительных факультетов, въезжающих в Россию автомобильным, воздушным, железнодорожным транспортом для обучения в ВУЗах и профессиональных образовательных организациях;сотрудников расположенных в России дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, международных организаций и их представительств, официальных представительств иностранных государств, должностных лиц Постоянного Комитета Союзного государства, а также членов их семей;водителей грузовых автомобилей международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного сообщения, персонала железнодорожного транспорта, сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи, членов официальных делегаций при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих личность и визы либо в безвизовом порядке в соответствии с международными договорами;имеющих дипломатические, служебные либо обыкновенные частные визы, выданные по решению МИД России либо в связи со смертью близкого родственника;граждан государств, в отношениях с которыми действуют договоры о безвизовых поездках, въезжающих в Россию в качестве курьеров дипломатической связи либо в связи со смертью близкого родственника (супруга, супруги, родителя, детей, усыновителя, усыновленного, опекуна и попечителя)при предъявлении действительных документов, удостоверяющих личность, копии свидетельства о смерти (справки о смерти) и документа, подтверждающего степень родства;являющихся членами семьи (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), опекунами и попечителями граждан РФ при предъявлении действительных документов, удостоверяющих личность, копии документа подтверждающего степень родства и визы либо в безвизовом порядке в соответствии с международными договорами;следующих транзитом через воздушные пункты пропуска без выхода за их пределы;участников и членов семей участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом при предъявлении действительных документов, удостоверяющих личность и свидетельства участника Государственной программы;участвующих в техническом обслуживании оборудования иностранного производства по спискам федеральных органов исполнительной власти;высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта при предъявлении действительных документов, удостоверяющих личность и визы либо в безвизовом порядке на основе международных договоров по списку Минспорта России, и при предъявлении действующего трудового договора с физкультурно-спортивной организацией либо общероссийской спортивной федерацией;въезжающих в РФ в целях лечения при предъявлении действительных документов, удостоверяющих личность и визы либо в безвизовом порядке на основе международных договоров, документов (их копий) подтверждающих приглашение на лечение от медицинской организации или Минздрава России с указанием времени лечения;въезжающих в РФ к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным), опекунам и попечителям, при предъявлении действительных документов, удостоверяющих личность и визы либо в безвизовом порядке на основе международных договоров, документов (их копий) выданных медицинской организацией и подтверждающих состояние родственников, документа (его копии) подтверждающего степень родства.Обращаем внимание граждан на то, что пограничники не проверяют у лиц, пересекающих границу в пунктах пропуска региона, наличие тестов ПЦР, не уведомляют и не контролируют соблюдение карантинных мер при въезде в РФ в связи с отсутствием соответствующих полномочий. Данные мероприятия находятся в компетенции Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).Также для удобства граждан в получении пропуска в пограничную зону можно воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг для подачи соответствующих заявлений (ходатайств). Источник: Фото из открытых источниковПолучение иностранными гражданами пропуска в пограничную зону не является достаточным основанием для пересечения государственной границы, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области информирует, что в период действия распоряжений Правительства РФ от 16 марта 2020 года № 635-р «О временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства» и от 27 марта 2020 года № 763-р «О мерах по предупреждению проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции» для иностранных граждан ограничения на пересечение границы не применяются в случаях:однократного выезда в страну гражданства в случае постоянного проживания и нахождения в России;студентов, аспирантов, ординаторов, слушателей подготовительных факультетов, въезжающих в Россию автомобильным, воздушным, железнодорожным транспортом для обучения в ВУЗах и профессиональных образовательных организациях;сотрудников расположенных в России дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, международных организаций и их представительств, официальных представительств иностранных государств, должностных лиц Постоянного Комитета Союзного государства, а также членов их семей;водителей грузовых автомобилей международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного сообщения, персонала железнодорожного транспорта, сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи, членов официальных делегаций при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих личность и визы либо в безвизовом порядке в соответствии с международными договорами;имеющих дипломатические, служебные либо обыкновенные частные визы, выданные по решению МИД России либо в связи со смертью близкого родственника;граждан государств, в отношениях с которыми действуют договоры о безвизовых поездках, въезжающих в Россию в качестве курьеров дипломатической связи либо в связи со смертью близкого родственника (супруга, супруги, родителя, детей, усыновителя, усыновленного, опекуна и попечителя)при предъявлении действительных документов, удостоверяющих личность, копии свидетельства о смерти (справки о смерти) и документа, подтверждающего степень родства;являющихся членами семьи (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), опекунами и попечителями граждан РФ при предъявлении действительных документов, удостоверяющих личность, копии документа подтверждающего степень родства и визы либо в безвизовом порядке в соответствии с международными договорами;следующих транзитом через воздушные пункты пропуска без выхода за их пределы;участников и членов семей участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом при предъявлении действительных документов, удостоверяющих личность и свидетельства участника Государственной программы;участвующих в техническом обслуживании оборудования иностранного производства по спискам федеральных органов исполнительной власти;высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта при предъявлении действительных документов, удостоверяющих личность и визы либо в безвизовом порядке на основе международных договоров по списку Минспорта России, и при предъявлении действующего трудового договора с физкультурно-спортивной организацией либо общероссийской спортивной федерацией;въезжающих в РФ в целях лечения при предъявлении действительных документов, удостоверяющих личность и визы либо в безвизовом порядке на основе международных договоров, документов (их копий) подтверждающих приглашение на лечение от медицинской организации или Минздрава России с указанием времени лечения;въезжающих в РФ к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным), опекунам и попечителям, при предъявлении действительных документов, удостоверяющих личность и визы либо в безвизовом порядке на основе международных договоров, документов (их копий) выданных медицинской организацией и подтверждающих состояние родственников, документа (его копии) подтверждающего степень родства.Обращаем внимание граждан на то, что пограничники не проверяют у лиц, пересекающих границу в пунктах пропуска региона, наличие тестов ПЦР, не уведомляют и не контролируют соблюдение карантинных мер при въезде в РФ в связи с отсутствием соответствующих полномочий. Данные мероприятия находятся в компетенции Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).Также для удобства граждан в получении пропуска в пограничную зону можно воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг для подачи соответствующих заявлений (ходатайств). AzAzA 2021-04-06YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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