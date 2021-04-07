Администрации Карабашского городского округа срочно требуются!

В Администрации Карабашского городского округа открыты вакансии:
Начальник отдела капитального строительства
Старший инженер отдела капитального строительства
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности
Полный список вакансий: http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/46504/
График работы: 8 часовой рабочий день
Дополнительные гарантии: предоставляется служебное жилье или доставка служебным транспортом или компенсация расходов на ГСМ
Обращаться по телефону:
8 (351-53) 23572 – Абдюшева Гульнара Рашидовна
8 (351-53) 24911 – Забнина Ирина Викторовна
Электронная почта для резюме : gabdyusheva@list.ru; gorfok@chel.surnet.ru
г.Карабаш, ул. Металлургов, д. 3.