Южноуральцы с размахом отметят День космонавтики в Публичной библиотеке

День космонавтики и 60-летие полета Юрия Гагарина будет широко отмечаться в Челябинской областной универсальной научной библиотеке. В течение месяца в каждом читальном зале Публички пройдут «космические» мероприятия на любой вкус: фотовыставки, творческие мастер-классы, лектории и многое другое, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.Уже завтра – 8 апреля,в 16:00 – в Большом зале Публичной библиотеки состоится открытие фотовыставки «Первый: Гагарин и Куба». Знали ли вы, что Юрий Гагарин был еще и… президентом, а также кумиром наравне с Кастро? Он стал первым президентом Всесоюзного общества советско-кубинской дружбы (ныне – Российское общество дружбы с Кубой). На уникальных снимках, составивших экспозицию в читальном зале № 1 ЧОУНБ, запечатлены мгновения теплых встреч Юрия Гагарина с лидерами кубинской революции Фиделем Кастро, Эрнесто Че Геварой, президентом Кубы Освальдо Дортикосом Торрадо, а также с простыми гражданами. Работа экспозиции продлится до конца апреля.В субботу – 10 апреля, в 10:30 – можно будет отметить День космонавтики всей семьей и нарисовать акварелью свое собственное космическое вдохновение. Побывать в космосе, не покидая Публичную библиотеку, поможет южноуральский художник и преподаватель Анастасия Коротеева. Мероприятие пройдет в рамках Семейного клуба.11 апреля – с 12:00 до 13:45 – в читальных залах № 4 и № 5 (3-й этаж) состоится Всероссийский космический диктант. Он состоит из 30 вопросов (рассчитанных на участников от 12 лет), охватывающих разные сферы космических знаний: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования планет и многое другое. Для ответа на каждый вопрос будет даваться одна минута, а вопросы диктанта будут зачитывать известные космонавты, актеры театра и кино, сыгравшие в российских фильмах о космосе.В День космонавтики – 12 апреля,в 12:00 – приглашаем в зал № 4 (3-й этаж) на конференцию-вебинар «День космонавтики в Президентской библиотеке». В мероприятии примут участие летчики-космонавты Валентин Токарев и Антон Шкаплеров, сотрудники Федерации космонавтики России, музей космонавтики Звездного городка и космодрома Байконур.Подробную информацию можно уточнить по телефону: +7 (351) 263-30-25.Отдел краеведения готовит сразу несколько ярких мероприятий, посвященных 60-летию полета человека в космос. Так, 13 апреля, в 14:00 (в группе отдела «ВКонтакте»), пройдет онлайн-лекция «Наши в космосе: южноуральцы-космонавты». Речь пойдет о вкладе наших земляков в освоение околоземного пространства, а также о местах, связанных с историей освоения космоса. Библиотекари Публички поделятся цитатами из местной прессы о первой реакции челябинцев на полет Юрия Гагарина и выдержками из интервью с космонавтами.15 апреля, в 14:00, в Большом зале библиотеки состоится публичная научно-популярная лекция «Полет человека в космос в оценке жителей Челябинской области». Спикер – Игорь Новиков, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ЮУрГГПУ. На встрече рассмотрят особенности восприятия челябинцами выхода человека в открытое космическое пространство и влияние этого события на сознание людей.Одно из самых долгожданных и любимых южноуральцами событий – Библионочь – состоится 23 апреля, с 18:00. Тематика этого года – «Звезды сошлись». Для того чтобы быть в курсе всех-всех событий, первым узнать, какая звезда посетит библиотеку в этот вечер, выиграть крутую сувенирку или заранее выучить песни, которые будут звучать для вас в этот вечер, необходимо подписаться на группу Библионочи «ВКонтакте».Помимо событий, весь апрель читателей ждут необычные и очень захватывающие выставки.
Источник: ЧОУНБ