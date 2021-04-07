Сегодня, 7 апреля, в России впервые проходит День прозрачной благотворительности. Мероприятия в онлайн- и офлайн-формате пройдут более чем в 10 регионах страны. Их глобальная цель – повысить доверие людей к благотворительным организациям. К участию приглашаются сотрудники и волонтеры фондов, журналисты и все, кто интересуется благотворительностью. Подробнее о программе – на сайте «Искорка Фонд».Челябинский «Искорка Фонд» в рамках противодействия псевдоблаготворителям, а также популяризации принципов прозрачной благотворительности присоединился к событию, организованному благотворительным собранием «Все вместе».Сотрудники «Искорки» сегодня решили акцентировать внимание общественности на правилах использования ящиков-копилок. Они сняли для соцсетей видеофиксацию вскрытия ящика, а также опубликовали правила использования подобных боксов: в прошлом году эти правила значительно изменились в связи с поправками в закон «О благотворительности».«Искорка» - крупнейший фонд региона, и мы не можем позволить себе отступать от принципов прозрачной благотворительности даже в малом. Этих принципов много: не использовать для расчета с сотрудниками наличные средства; не использовать ящики для сбора средств на проезжей части и в транспорте; не проводить сборы на банковские карты, а только на расчетный счет фонда и другие правила, которыми мы руководствуемся в работе», - рассказывает директор «Искорки» Татьяна Сачко.Все эти правила фонд также публикует сегодня в виде инструкции «Как перейти на прозрачный уровень благотворительности» (см. прикрепленный файл). Возможно, они пригодятся начинающим НКО.«Дата Дня прозрачной благотворительности выбрана не случайно. 7 апреля 2020 года президент подписал закон, который установил правила для благотворительных сборов в ящики-копилки. Это значимый шаг в борьбе с мошенниками, которые паразитируют на чужой доброте и собирают деньги у отзывчивых людей в транспорте. Но до сих пор не все понимают, что в таких сборах участвовать не нужно! Надежные же и честные фонды все еще сталкиваются с недоверием. В этом году мы хотим поговорить о том, как важно для фондов открывать информацию о своей работе, а гражданам – обращать на это внимание», – говорит исполнительный директор ассоциации «Все вместе» Кира Смирнова.Справочно: Ассоциация «Все вместе» объединяет более 50 российских благотворительных фондов, общественных организаций и движений, которые оказывают помощь детям, пожилым, людям с тяжелыми заболеваниями, малоимущим, бездомным и другим категориям подопечных. Миссия «Все вместе» — развивать в России культуру благотворительности, объединяя и поддерживая профессиональное сообщество и представляя его интересы. Проекты ассоциации направлены на поддержку фондов-участников, повышение профессионализма некоммерческих организаций и информирование населения о честной благотворительности.