2021-04-07YEKT13:00:00 | Губерния Южноуральцы борются за право участия в финале WorldSkills Russia Источник: пресс-служба минобрнауки Челябинской области









Стартовали отборочные соревнования на право участия в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021. Челябинскую область в профессиональных соревнованиях представят 89 участников.По всей России почти 5000 конкурсантов будут состязаться в профессиональном мастерстве по 137 компетенциям, юниоры – представители направления WorldSkills Russia Juniors — покажут свои силы в 72 компетенциях. Экспертное сообщество составит около 600 человек.Мероприятие состоится на 88 площадках в 31 субъекте РФ – соорганизаторах отборочного этапа: Астраханской, Ивановской, Курганской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тамбовской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской областях, Кемеровской области – Кузбассе, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском, Хабаровском краях, республиках Башкортостан, Ингушетия, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Чувашской Республике, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Чукотском автономном округе, Санкт-Петербурге и Москве.Кроме того, в указанные даты состоятся итоговые соревнования по компетенциям, не принимающим участие в финале WorldSkills Russia, но их итоги будут внесены в общий медальный зачет, а победители получат медали и дипломы за призовые места.Челябинскую область представят 89 конкурсантов по 47 компетенциям основной возрастной категории и 25 компетенциям для юниоров, которые будут отстаивать свое право быть в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021, а 28 конкурсантов (17 – основной возрастной категории и 5 категории «юниоры») сразу вступят в борьбу за медали.Ознакомиться с полным составом нашей сборной можно на сайте Регионального координационного центра развития движения «Молодые профессионалы» Челябинской области worldskills74.ru в разделе «Наши проекты» / «Региональная сборная» или по Роберт Уразов.Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2021 году пройдет с 21 по 25 июля в Уфе. В нем примут участие 1800 конкурсантов, которые продемонстрируют профессиональное мастерство в 105 компетенциях. Их выступление оценят порядка 2000 экспертов. К чемпионату присоединятся представители из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств.Нацфинал WorldSkills Russia – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления WorldSkills Juniors до 16 лет.Первенство ежегодно проходит в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», входящего в национальный проект «Образование». В 2021 году организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Республики Башкортостан, АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). Источник: пресс-служба минобрнауки Челябинской областиСтартовали отборочные соревнования на право участия в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021. Челябинскую область в профессиональных соревнованиях представят 89 участников.По всей России почти 5000 конкурсантов будут состязаться в профессиональном мастерстве по 137 компетенциям, юниоры – представители направления WorldSkills Russia Juniors — покажут свои силы в 72 компетенциях. Экспертное сообщество составит около 600 человек.Мероприятие состоится на 88 площадках в 31 субъекте РФ – соорганизаторах отборочного этапа: Астраханской, Ивановской, Курганской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тамбовской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской областях, Кемеровской области – Кузбассе, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском, Хабаровском краях, республиках Башкортостан, Ингушетия, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Чувашской Республике, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Чукотском автономном округе, Санкт-Петербурге и Москве.Кроме того, в указанные даты состоятся итоговые соревнования по компетенциям, не принимающим участие в финале WorldSkills Russia, но их итоги будут внесены в общий медальный зачет, а победители получат медали и дипломы за призовые места.Челябинскую область представят 89 конкурсантов по 47 компетенциям основной возрастной категории и 25 компетенциям для юниоров, которые будут отстаивать свое право быть в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021, а 28 конкурсантов (17 – основной возрастной категории и 5 категории «юниоры») сразу вступят в борьбу за медали.Ознакомиться с полным составом нашей сборной можно на сайте Регионального координационного центра развития движения «Молодые профессионалы» Челябинской области worldskills74.ru в разделе «Наши проекты» / «Региональная сборная» или по ссылке .Каждый из жителей нашего региона может поддержать конкурсантов в социальных сетях, делясь их фото с хештегами #Отборочные2021 #МолодыеПрофессионалы #ВорлдскиллсРоссия #ЧелябинскаяОбласть #ПрофессионалыВместе«Тысячи лучших профессионалов страны целый год ждали масштабных соревнований по стандартам «WorldSkills Russia» в традиционном очном формате. Мы благодарны руководству регионов, выступивших соорганизаторами отборочных соревнований, и всем ответственным участникам движения, помогающим реализовать проект на достойном уровне, несмотря на существующие ограничения и требования», – прокомментировал генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2021 году пройдет с 21 по 25 июля в Уфе. В нем примут участие 1800 конкурсантов, которые продемонстрируют профессиональное мастерство в 105 компетенциях. Их выступление оценят порядка 2000 экспертов. К чемпионату присоединятся представители из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств.Нацфинал WorldSkills Russia – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления WorldSkills Juniors до 16 лет.Первенство ежегодно проходит в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», входящего в национальный проект «Образование». В 2021 году организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Республики Башкортостан, АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). AzAzA 2021-04-07YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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