Через Южный Урал пройдет атмосферный фронт со снегом и дождем

Мощный атмосферный фронт очередного атлантического циклона достигнет территории Южного Урала и принесет в регион ветер и осадки в виде дождя и снега.

Днем 8 апреля будет облачно с прояснениями, снег и дожди – от небольших до умеренных, утром в отдельных районах возможны гололедные явления – в этой связи в регионе объявлен желтый уровень опасности.

Температура воздуха днем будет пять-десять градусов выше нуля.

https://dostup1.ru/society/Cherez-Yuzhnyy-Ural-proydet-atmosfernyy-front-so-snegom-i-dozhdem_135944.html