Южноуральцев приглашают написать первый Всероссийский космический диктант

11 апреля впервые пройдет Всероссийский космический диктант, приуроченный к празднованию 60-летнего юбилея полета в космос Юрия Гагарина. Южноуральцев приглашают присоединиться к акции.

Написать диктант можно будет как на очной площадке, так и из дома, сообщают организаторы.

Первый Всероссийский космический диктант будет состоять из 30 вопросов, охватывающих разные сферы космических знаний: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования планет и многое другое. Сложность вопросов рассчитана на участников от 12 лет. Для ответа на каждый вопрос будет даваться одна минута. Вопросы озвучат известные космонавты и деятели культуры.

Главной очной площадкой диктанта станет центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Оттуда будет вестись прямая трансляция. В Челябинске главной площадкой, на которой проведут прямой эфир, станет исторический парк «Россия – моя история» (ул. Труда 183, вход напротив Ледовой арены «Уральская молния»). Трансляция здесь начнется 11 апреля, в 12:00. Посмотреть полный список площадок, в том числе в Челябинской области, можно на сайте http://cosmos.vdnh.ru/dictation.php#id3.

Для участия в мероприятии необходимо иметь персональное цифровое устройство, подключенное к интернету (смартфон, планшет, ноутбук).

Написать диктант в формате онлайн можно будет на следующих ресурсах:

официальный сайт ВДНХ (https://vdnh.ru/);

официальный сайт центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ (http://cosmos.vdnh.ru/);

группа #ВКосмосе (https://vk.com/space) в социальной сети «ВКонтакте».

Перед стартом трансляции ее нужно будет открыть на любом цифровом устройстве, подключенном к интернету, указать свои контактные данные, вписать ответы на вопросы, а по окончании диктанта нажать кнопку «Отправить».

По итогам диктанта будут выбраны 100 победителей – их определит электронная система по двум критериям: количество правильных ответов и время отправки анкеты. То есть при равенстве баллов преимущество будут иметь те, чьи анкеты получены раньше. Победители получат ценные призы от Госкорпорации «Роскосмос».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/46517/