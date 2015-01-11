8 апреля в Озёрске состоится концерт «Волшебство звука»

8 апреля в рамках проекта «Великие имена искусства» и при поддержке благотворительного фонда В. Спивакова и благотворительного фонда поддержки молодых талантов «Волшебство звука» во Дворце культуры «Маяк» состоится концерт лауреатов всероссийских и международных конкурсов, членов жюри VIII Международного конкурса «Волшебство звука»:
- Д. Онищенко (фортепиано);
- М. Смердова (фортепиано);
- И. Иванов (скрипка);
- И. Пуриц (баян).
В программе прозвучат произведения мировой классики.
Начало концерта в 18:30 часов.