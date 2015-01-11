С кыштымца потребовали 27 млн. руб. за газификацию дома

С кыштымца Алексея Харламова за подведение газа к дому потребовали 27 млн рублей, из них 11 млн – только за разработку проектно-сметной документации.

Дело в том, что трубу решили протянуть от газопровода, который находится в 16 км от частного дома, хотя в 185 метрах есть еще один источник. Однако по данным представителей АО «Газпром газораспределение Челябинск», эта труба не обладает достаточными мощностями, хотя общественники говорят об обратном. В Минстрое Челябинской области также сказали Алексею, что газификация возможна только таким способом. Это значит, что мужчине остается только заплатить 27 млн, но таких денег у семьи рабочего нет, поэтому он отказался от проекта.

«Соседняя улица Серикова полностью газифицирована, на нашей же улице Куйбышева так и топят дровами. Может быть, стоит увеличить мощность газораспределительной системы, а не тянуть трубы 16 км за счет жителей? В прошлом году я узнал, что правительство поручило организовать подключение домов граждан к газораспределительным сетям бесплатно, если труба находится в радиусе 300 м от дома. Так что договор на 27 млн, на мой взгляд, это нарушение моих прав», ­– рассказал Алексей.

Год назад произошел похожий случай – с кыштымца потребовали 17 млн рублей и аргументировали это слабой пропускной способностью ГРС. Тогда газ удалось провести дешевле.

«На смену 17 млн пришли 27 млн. Это далеко не та динамика, которую мы ожидали увидеть. Мы полагаем, что газовики перекладывают инвестиционную составляющую на плечи жителей региона, хотя нести ее на себе должны именно они и государство. Рассчитываем, что государственные органы и глава региона найдут возможность разобраться с проблемой и все же обеспечить реализацию пилотного проекта, в который вошла Челябинская область, подключив жителей к газовым сетям бесплатно», – прокомментировал эксперт Народного фронта Антон Неверов.

В ОНФ подчеркнули, что это не единичный случай. Так, в Кыштыме с одного дома за подключение газа запросили 630 тыс. рублей, с других – 12 млн, 16 млн и 24 млн рублей.

Эксперты и общественники считают, что в подобных ситуациях необходимо подключать технических специалистов для проверки обоснованности расчетов и привлекать антимонопольную службу там, где тарифы и условия оказываются неоправданными. «Народный фронт» выступил с предложением провести эту работу министерству энергетики России и антимонопольщикам через государственный заказ экспертизы тарифов на присоединение к газу. Реализация этих предложений, по мнению общественников, сделает стоимость подключения более доступной.

Напомним, в 2020 году Челябинская область вошла в пилотный проект по газификации.

https://dostup1.ru/society/S-kyshtymtsa-potrebovali-27-mln-za-gazifikatsiyu-doma_135960.html