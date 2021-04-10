10 апреля 2021 года состоится традиционный международный Тотальный диктант

Эта просветительская акция проходит ежегодно, начиная с 2004 года. Ее цель - объединение всех, кто любит русский язык, кто хочет на нем грамотно говорить и писать.

В Озерске Тотальный диктант пройдет в режиме онлайн. Начало – в 14 часов (мск). Для участия достаточно просто зарегистрироваться на сайте акции. Что для этого нужно?

1. Пройти регистрацию на официальном сайте акции www.totaldict.ru. Это можно сделать, зайдя на сайт со своих профилей в соцсетях или создать обычный аккаунт. В этом случае достаточно ввести адрес своей электронной почты и пароль. ФИО вносить не обязательно, можно псевдоним.

2. Следующим шагом при регистрации будет выбор формы участия. Выбираем форму онлайн (либо онлайн-марафон). Участвовать в диктанте онлайн можно из любой точки планеты. Ограничений для желающих нет никаких. Оплачивать тоже ничего не нужно. Тотальный диктант проходит на добровольной и бесплатной основе.

3. Закончить регистрацию, следуя дальнейшим указаниям на сайте.

Помимо самого диктанта будет проходить семнадцатичасовой онлайн-марафон, в рамках которого выступят с лекциями преподаватели, лингвисты и др. В нынешних условиях марафон – отличная возможность не только написать диктант одновременно со всеми, но и присоединиться к большому международному празднику русского языка.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/46526/