На Южном Урале мусорные операторы отказываются работать со вторсырьем

Опыт работы регионального оператора в Кыштымском кластере оценили на региональном уровне. Члены областного координационного совета и министерства экологии региона посетили производственные площадки кластера и обсудили проблемы отрасли.

Отходы, которые поступают на полигон со всего кластера, перед утилизацией проходят сортировку. Высокие мощности комплекса позволяют сортировать значительный объем отходов. По мнению председателя координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии Рашида Исмаилова, такую работу можно считать положительным кейсом в вопросах серьезного уменьшения захораниваемого на полигоне мусора. Помимо снижения антропогенной нагрузки это, по мнению Рашида Исмаилова, может повлиять и на уменьшение тарифа на вывоз ТКО.

В Кыштыме на мусоросортировочном комплексе извлекается семь видов вторичного сырья из всех коммунальных отходов кластера. Фракции в дальнейшем идут на переработку. Однако извлеченные из мусора ресурсы не так легко продать. По словам генерального директора регоператора ООО «Спецсервис» Александра Шварца, мусоросортировочный комплекс в последнее время был вынужден сократить количество извлекаемых полезных фракций для дальнейшей переработки, так как столкнулся с трудностями реализации, сбор некоторых фракций становится экономически не выгодным.

Тем не менее на предприятии проходит модернизация существующих мощностей, что повысит процент отделяемых полезных фракций. Сегодня комплекс ежегодно сортирует более 100 тысяч тонн отходов. Чем больше отходов в дальнейшем будет отправляться на переработку, тем меньше неорганических материалов останется на полигоне.

«Бывают периоды, когда на российский рынок заходит импортное сырье, которое продается гораздо дешевле, чем это предлагают отечественные переработчики. Европейские компании активно поддерживаются Евросоюзом и финансово, и законодательно — поэтому их сырье дешевле. Российские производители конечного продукта охотно импортируют вторичное сырье, при этом многие наши перерабатывающие предприятия попросту закрываются ввиду своей нерентабельности. Для решения этой проблемы нужно как минимум увеличивать таможенную пошлину»,

— считает руководитель рабочей группы по обращению с отходами координационного совета Вероника Варламова.

Члены координационного совета при губернаторе по вопросам экологии отметили необходимость на государственном уровне принимать меры для использования отходов и вторичного сырья при производстве товаров внутри страны. Среди этих мер — поручение вице-премьера Виктории Абрамченко Минприроды, Минэкономразвития и Минпромторгу проработать вопрос о запрете на ввоз в Россию материалов из переработанных отходов — вторичного полимерного гранулята и других видов вторсырья.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/na-yuzhnom-urale-musornye-operatory-otkazyvayutsya-rabotat-so-vtorsyrem/