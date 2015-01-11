2021-04-08YEKT11:00:00 | Губерния Южноуральцев информируют о порядке действий для защиты своих прав при взаимодействии с лицами и организациями, осуществляющими взыскание просроченной задолженности Гражданам, столкнувшимся в своей жизни с противоправной деятельностью лиц, требующих возврата просроченной задолженности, а также тем, с кем взаимодействие ведется на законных основаниях, но с некоторыми нарушениями положений закона, следует знать основной порядок своих действий.



В случае нарушения прав гражданина при осуществлении с ним взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, последний вправе обратиться с заявлением в УФССП России по Челябинской области, где действует отдел по регулированию деятельности коллекторских агентств и рассмотрению обращений граждан с жалобами на деятельность коллекторов. Нарушившим Закон* организациям грозит административная ответственность в соответствии со ст. 14.57 КоАП РФ. Информацию можно получить по телефонам (351) 252-53-22, 255-34-31.



Напоминаем, что Законом предусмотрена частота взаимодействия кредитора с должником. Так, первый не вправе беспокоить второго в рабочие дни с 22 до 8 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни – с 20 до 9 часов по местному времени. Можно напоминать должнику о его обязательствах посредством личных встреч не чаще одного раза в неделю, посредством телефонных переговоров не более одного раза в сутки, но не чаще двух раз в неделю и не более восьми раз в месяц.В обращении необходимо подробно изложить факты нарушения Закона. Дополнительно к заявлению приобщить подтверждающие документы: заключенный договор займа, детализация телефонных переговоров, копии почтовых уведомлений, аудиозаписи телефонных переговоров и скриншоты текстовых сообщений, либо иные документы, имеющие значение при рассмотрении обращения.В случае совершения противоправных действий (надписи на стенах, дверях, почтовых ящиках, транспортных средствах, направление текстовых сообщений и поступающих телефонных звонков с угрозами, оскорблениями), необходимо незамедлительно обращаться с письменным заявлением в полицию для проведения проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье (ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ст. 163 УК РФ «Вымогательство», ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». С заявлением об оскорблении, за которое предусмотрена административная ответственность по ст. 5.61 КоАП РФ, следует обращаться в прокуратуру по месту жительства.В случае нарушения Закона кредитными организациями (банками) письменное обращение (заявление, жалоба) необходимо подать в Отделение по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, осуществляющего контрольно-надзорные функции за кредитными организациями (банками).Следует знать, что выявление нарушений в деятельности коллекторских агентств, включенных в государственный реестр, и микрофинансовых организаций, взыскивающих долги со своих заемщиков, не отменяет выплату гражданами долгов по заключенным ими договорам. Настоятельно рекомендуем заемщикам, попавшим в тяжелое финансовое положение и не выплатившим вовремя займ микрофинансовой организации, не рассчитывать на помощь различных юридических фирм в случае противоправных действий взыскателей. Минимум, чем это может усугубить положение должников, – упущенное время и выросший долг, максимум – потраченные немалые средства за услуги так называемых «раздолжителей» и нерешенные проблемы.*Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».По материалам УФССП России по Челябинской области. AzAzA 2021-04-08YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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