Ассоциация «Антиконтрафакт» рассказала об эффективных методах противодействия незаконному обороту промышленной продукции

8 апреля состоялся онлайн-семинар на тему «Маркировка и система прослеживания продукции – эффективный метод противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации. Практические аспекты». Мероприятие организовано при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. К участию в семинаре были приглашены члены комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, члены региональных оперативных штабов по контролю ситуации в части внедрения маркировки товаров средствами идентификации, а также сотрудники территориальных правоохранительных и контрольно-надзорных органов УрФО (Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ).В ходе семинара осветили вопросы внедрения национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров, работы специального приложения для государственных органов власти «Честный Знак. Гос», были рассмотрены случаи, связанные с нарушениями правил маркировки в субъектах РФ, а также даны ответы на вопросы участников.«С учетом того, что маркировка начинает продвигаться все активнее, появляется все больше практических способов ее применения, и на сегодняшний день маркировка – это не только противодействие контрафакту, а это более широкий подход, когда можно выявлять не только те компании, которые продают нелегальную продукцию, но также те компании, которые производят такие товары, вводят в заблуждение, подделывают сертификаты», – отметил директор Центра технологий единого оператора система маркировки товаров «Честный Знак. Гос» Максим Курганский.Отдельный блок посвятили вопросам незаконного оборота табачной продукции на территории РФ с предоставлением информации о нелегальных табачных изделиях и их отличительных признаках, влиянии маркировки на табачный рынок, конкретных местах продажи нелегальной табачной продукции в регионах РФ, а также о результатах снижения уровня контрафактной продукции по итогам внедерения обязательной маркировки в табачные отрасли.Отметим, что с 1 июля 2020 года началась обязательная маркировка табака, обуви и лекарств, с 1октября 2020 года – введена обязательная маркировка парфюмерии и фотокамер, вспышек, с 1 ноября 2020 года – обязательная маркировка шин. В 2021 году вводится цифровая маркировка на группу товаров: одежда из натуральной (комбинированной) кожи, вязаные блузки женские и детские, верхняя одежда, молочная продукции, постельное, столовое белье. Планируется, что к 2024 году система маркировки и прослеживаемости товаров должна охватить широкий перечень потребительских товаров.
Источник: пресс-служба правительства Челябинской области